Skriver nytt kontrakt – mitt under Stanley Cup-paraden

Nic Deslauriers förlängde kontraktet med Carolina Hurricanes under Stanley Cup-firandet. Foto: James Guillory-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Carolina Hurricanes fortsätter att bygga vidare på laget som nyligen säkrade Stanley Cup-titeln. Under lördagens mästarparad i Raleigh presenterade klubben en kontraktsförlängning med veteranforwarden Nic Deslauriers.

General manager Eric Tulsky kallade upp Deslauriers på scenen mitt under firandet, där den 35-årige kanadensaren skrev under ett nytt tvåårskontrakt inför de jublande fansen. Avtalet har ett lönetaksträff på 875 000 dollar per säsong på NHL-nivå.

Deslauriers anslöt till Carolina strax före trade deadline i mars efter en övergång från Philadelphia Flyers. Även om hans roll var begränsad under slutspelet blev han en uppskattad förstärkning tack vare sitt fysiska spel och sin förmåga att stå upp för lagkamraterna.

Nic Deslauriers förlänger med Carolina Hurricanes

Under grundserien spelade han sju matcher för Hurricanes efter trejden. I slutspelet fick han istid i en match – den fjärde matchen i den första rundan mot Ottawa. Trots den begränsade användningen ansåg klubben att hans tuffhet och närvaro bidrog till att ge laget en dimension som tidigare saknats under flera slutspelsår.

Deslauriers valdes av Los Angeles Kings i den tredje rundan av NHL-draften 2009 men debuterade i NHL med Buffalo Sabres säsongen 2013/14. Därefter har han representerat Montreal Canadiens, Anaheim Ducks, Minnesota Wild och Philadelphia Flyers.

Totalt har Quebec-födde Deslauriers spelat 708 NHL-matcher i grundserien. På dessa har han noterats för 53 mål och 53 assist, totalt 106 poäng, samtidigt som han samlat på sig 799 utvisningsminuter.

Efter förlängningen med Deslauriers återstår nu endast två unrestricted free agents från mästarlaget för Eric Tulsky att hantera: backen Mike Reilly och målvakten Frederik Andersen. Övriga spelare är redan kontrakterade inför säsongen 2026/27 eller, som i fallet med backtalangen Aleksandr Nikisjin , restricted free agents.