Hockeyettan

Tidigare SHL-löftet kliver ner i Hockeyettan

Publicerad 02 augusti 2026 13:58
Simon Eld
Simon Eld
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Via et lån till Almtuna säkrade Dennis Värmhed ett allsvenskt kontrakt med Östersund. Nu står det klart att den tidigare SHL- och Timrå-talangen kliver ner i Hockeyettan.
"Med sin storlek, arbetskapacitet och erfarenhet kliver han nu in som ett offensivt tillskott", skriver Karlskrona.

Dennis Värmhed i Östersund.
Dennis Värmhed i Östersund.
Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Karlskrona HK satsar ungt inför 2026/27-säsongen i Hockeyettan. Men i Dennis Värmhed får man också erfarenhet från både SHL och Hockeyallsvenskan. En värvning klubben presenterar under söndagen. 

23-årige Värmhed kliver in i KHK efter ett år med Östersund, och kliver därmed alltså ner i seriesystemet. 

Flytten kommer bara två år efter de senaste chanserna i SHL, där centern slog si fram med Timrå IK. Via lån till Tingsryd och Almtuna kom sedan den ordentliga flytten ner i andradivisionen. 

Född 2009 – kliver upp i A-laget

Samtidigt som detta kommer Karlskrona också med ett annat spännande besked. 

Olle Willén, född 2009, kommer nämligen att ta steget upp i A-laget till nästa säsong. Ett steg som kommer efter en rejäl succé i både U18 Region och U20 Region med Karlskrona. Något som gav en chans i U17-landslaget under den gångna säsongen. 

"Olle har visat en tydlig utvecklingskurva med bra skridskoåkning, stabilt positionsspel och förmåga att hantera högt tempo.
Willén har dessutom representerat Sveriges U17-landslag, vilket understryker hans potential och kvalitet som ung back", skriver KHK.

Source: Dennis Värmhed @ Elite Prospects

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