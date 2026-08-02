Tidigare SHL-löftet kliver ner i Hockeyettan

Dennis Värmhed i Östersund.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Karlskrona HK satsar ungt inför 2026/27-säsongen i Hockeyettan. Men i Dennis Värmhed får man också erfarenhet från både SHL och Hockeyallsvenskan. En värvning klubben presenterar under söndagen.

23-årige Värmhed kliver in i KHK efter ett år med Östersund, och kliver därmed alltså ner i seriesystemet.

Flytten kommer bara två år efter de senaste chanserna i SHL, där centern slog si fram med Timrå IK. Via lån till Tingsryd och Almtuna kom sedan den ordentliga flytten ner i andradivisionen.

Född 2009 – kliver upp i A-laget

Samtidigt som detta kommer Karlskrona också med ett annat spännande besked.

Olle Willén, född 2009, kommer nämligen att ta steget upp i A-laget till nästa säsong. Ett steg som kommer efter en rejäl succé i både U18 Region och U20 Region med Karlskrona. Något som gav en chans i U17-landslaget under den gångna säsongen.

"Olle har visat en tydlig utvecklingskurva med bra skridskoåkning, stabilt positionsspel och förmåga att hantera högt tempo.

Willén har dessutom representerat Sveriges U17-landslag, vilket understryker hans potential och kvalitet som ung back", skriver KHK.