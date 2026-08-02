Viktige kuggen stannar: "En ledare"

Leon Lerebäck stannar i Almtuna.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån.

Almtuna IS lyckas behålla ytterligare en bit av sin kärna till kommande säsong.

När Uppsala-klubben nu börjat rita in fler och fler spelare i lagbygget slår man fast att assisterande kaptenen Leon Lerebäck blir kvar. Den 26-årige backen som fick ett "A" på bröstet under 2025/26 har skrivit på en ettårsförlängning.

– Jättekul att Leon stannar hos oss, hans fysiska spel och uppoffrande spelstil smittar av sig på hela gruppen och får alla att ge lite mer varje match. Han är en ledare på och utanför isen och en fantastiskt bra kille som är mycket uppskattad, säger sportchefen Jonas Almtorp på lagets sajt.

Lerebäck: "Ska se till att bjuda på grym hockey"

Efter att även Jakob Ragnarsson blivit klar, under lördagen, står nu Almtuna med sex backar på kontrakt.

– Jag trivs otroligt bra här i Uppsala och ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med laget. Jag hoppas på fyllda läktare i Gränbyhallen i vinter så ska vi se till att bjuda på grym hockey, säger Lerebäck själv.

Almtuna har slutat nia, elva och nia under Leon Lerebäcks tre år i tröjan. Dessförinnan hade backen slagit sig fram i Hockeyallsvenskan via Timrå, Tingsryd och Vita Hästen.