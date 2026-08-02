Avslutar karriären – blir agent

Kalle Ekelund lägger skridskorna på hyllan.

Foto: Bildbyrån (montage).

När Nybro Vikings IF, 2023, gick upp i Hockeyallsvenskan fick Kalle Ekelund frågor om det var dags att vända hem till Sverige. Men istället valde backen att bli sitt Vålerenga trogen under tre säsonger till.

Nu har det blivit dags för 36-åringen att sätta punkt på karriären. Något han berättar om för nitten.no.

– Jag älskar hockey. Jag har spelat hockey hela mitt liv, i 30 år! Men när man vet själv att man inte har det där lilla extra, är det bäst att göra det på det sättet, säger Ekelund och fortsätter.

– Jag kände ingen motivation under våren och sommaren, men hoppades att den skulle komma när den närmade sig. I princip var det nästan tvärtom. Jag kände mig mindre och mindre motiverad. Då är det här bäst för både mig själv, laget och klubben. Det kommer en dag då man måste göra något annat också.

Blir agent: "Fått ett relativt stort kontaktnät"



Kalle Ekelund kom fram i Nybro senast klubben var i Hockeyallsvenskan, och fick då också chansen i U19-landslaget. Därifrån blev det spel i OHL, innan backen vände hem till Sverige och tog plats i Mora IK. En av karriärens stora höjdpunkter kom sedan 2015 då Ekelund var med och spelade upp Karlskrona HK i SHL. Ett år i IF Björklöven följde innan flyttlasset styrdes till Norge.

Kalle Ekelund byter med Vålerenga trots ett år kvar på kontraktet och väljer istället att bli spelaragent. Det intill Patrick Gandolfi Hellman på 7eventy1 Hockey Agency.

– Vi har haft en dialog i ungefär ett år. Jag är väldigt förtjust i hockey och har ett stort intresse för hockey. Jag har alltid följt allt i Europa och "där borta". Jag trivs i miljön, träffar många människor, har lärt känna många människor genom åren och har fått ett relativt stort kontaktnät, säger Ekelund till nitten.no.