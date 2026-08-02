Löftet lämnar HV71 – för spel i "Löven"

18-årige Fabian Merkle Rohdin är klar för Björklöven.

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Fabian Merkle Rohdin har gjort nästintill hela resan i HV71, från U16 och upp till U20. Men det där sista steget kommer att tas på annat håll. Inför 2026/27 meddelar nämligen IF Björklöven att man gjort klart med den 18-årige forwarden.

– Jag har fått en positiv känsla av föreningen och längtar till att dra igång säsongen, säger Merkle Rohdin själv i ett inlägg på sociala medier.

Eksjö-killen, född 2008, spelade TV-pucken så sent som 2023, men har sedan dess hunnit med spel i både U16- och U17-landslaget. Under den gångna säsongen stod han för 50 poäng på 37 matcher med HV71:s U18, men fick inte riktigt utdelning i U20 förrän i kvalet.



– Jag skulle beskriva mig själv som en offensivt skicklig spelare som gillar att spela med pucken och skapa målchanser till både mig och mina lagkamrater, säger Merkle Rohdin i "Lövens" inlägg.