Den 6 mars infaller NHL:s trade deadline 2026. Då väntas också Rasmus Andersson ha lämnat Calgary Flames för en annan NHL-klubb. Men vilken blir det? Mike Gould tittar närmare på de fem hetaste kandidaterna att värva den svenska VM-kaptenen – och kanske offra en eller annan SHL-bekant talang för att få honom.

Kan erbjuda tidigare SHL-spelaren som en del av utbytet

Skulle må bra av en kompetent högerfattad back

Draftade Andersson – vill få till återförening

Kan behöva släppa Brandsegg-Nygård eller Genborg

Jakob Ihs Wozniak – ett lockbete

Rasmus Andersson väntas bli trejdad inom kort – kanske i utbyte mot någon av de här SHL-bekanta talangerna. Foto: Sergei Belski-Imagn Images & Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det råder knappast någon tvekan om att Rasmus Andersson är en av de hetaste spelarna på bytesmarknaden i år.

Matt Larkin placerade Andersson allra högst upp på sin Trade Board nyligen, i linje med de åsikter som i princip varje NHL-insider har uttryckt de senaste tolv månaderna. Med MacKenzie Weegar, Zayne Parekh och Hunter Brzustewicz i laget har Calgary Flames helt enkelt för många högerfattade backar för att kunna motivera att betala Andersson vad han vill ha över de kommande sju eller åtta åren. En trejd är att vänta – och till och med Flames lagkapten Mikael Backlund har sett det komma på långt håll.

Flames har inte haft någon brist på tänkbara friare till Andersson sedan förra sommaren, men ännu har de inte tryckt på avtryckaren. Det återstår att se om det förändras mellan nu och vinter-OS, där Andersson kommer att representera sitt hemland Sverige. En sak är säker: Flames GM Craig Conroy kommer inte att låta Andersson lämna gratis som unrestricted free agent nästa sommar.

Här är en närmare titt på fem möjliga bytesdestinationer för Andersson, som har tio mål och 29 poäng på 47 matcher med Flames den här säsongen.

Dallas Stars

Det känns som att alla i Calgary har skissat på Andersson-till-Dallas-trejder det senaste året. Och det är logiskt. Om det är något Dallas Stars har i överflöd så är det vänsterfattade backar; om det är något de behöver mer än något annat så är det en kompetent högerfattad back att para ihop med någon av dem.

Stars har lagt ned betydande energi på att stärka sin högersida de senaste två säsongerna, med varierande resultat. Värvningen av Chris Tanev 2024 föll relativt väl ut, men Cody Ceci-upplevelsen i fjol var mer av ett äventyr. Hur som helst har Stars GM Jim Nill nu möjlighet att satsa på en mer långsiktig lösning i Andersson, snarare än ännu ett korttidslån.

Även om det råder ingen tvekan om att Stars är ett slutspelslag med starka Stanley Cup-ambitioner, skulle de kunna behöva en extra injektion efter att ha gått 4–3–3 på sina tio senaste matcher. Det återstår att se om de kan möta Anderssons kontraktskrav och samtidigt få in ett nytt avtal för Jason Robertson under lönetaket framöver, men en sak saknar Dallas inte: gedigna bytesresurser. Mavrik Bourque, Emil Hemming, Tristan Bertucci samt den tidigare Leksands- och Röglebacken Lian Bichsel, för att nämna några.

Lian Bichsel är en spelare som Calgary kan få som en del av ett paket för Rasmus Andersson. Foto: Bildbyrån

Carolina Hurricanes

Ett annat lag som har ett stadigt grepp om en slutspelsplats men som hackat lite runt halvtid av säsongen är Carolina Hurricanes. Trots att de varit utan Jaccob Slavin under en stor del av säsongen har de lyckats hålla sig i toppen av Metropolitan Division, men de skulle också må bra av ytterligare en kompetent högerback.

För två säsonger sedan hade Hurricanes Brett Pesce, Brady Skjei, Brent Burns och Dmitrij Orlov på sin backsida. I dag är samtliga borta, och även om ”Canes” har plockat in K’Andre Miller, Shayne Gostisbehere och Sean Walker, samt lyft upp Alexander Nikishin, finns det fortfarande behov av en riktig minutätande högerback som kan komplettera Slavin när han är tillbaka. Andersson är inte riktigt lika defensivt stabil som Pesce var under sina glansdagar i Carolina, men han är en mer komplett spelare som sannolikt skulle blomstra offensivt i Hurricanes målglada system.

Frågan är dock om de har utrymme för honom, med Walker, Gostisbehere och Jalen Chatfield som alla numera tjänar hyggliga summor – en fråga som skulle kunna lösas genom att Calgary tar tillbaka någon av dem i en affär. Flames måste trots allt ställa ett lag på isen.

Hurricanes har bara gjort ett förstaval i de fem senaste drafterna (Bradly Nadeau 2023), men de har fyra förstaval under de kommande tre, vilket de kan vara benägna att använda i en affär för en potentiell långsiktig pjäs som Andersson. Andra tänkbara bytesbrickor är 2025 års andrarundare Charlie Cerrato och Ivan Rjabkin, men Hurricanes ofta hyllade talangpool har inte så mycket att erbjuda i nuläget.

Toronto Maple Leafs

Carolina har förstås fortfarande en betydligt bättre uppsättning talanger och draftval än Toronto Maple Leafs, som ändå har varit i centrum för mycket av den kanadensiska mediebevakningen kring Andersson-marknaden hittills. Leafs GM Brad Treliving draftade Andersson under sin tid i Calgary och skrev hans nuvarande sexårskontrakt; det är därför logiskt att Treliving skulle vara mycket intresserad av att återförenas med den 29-årige svensken, särskilt med rapporter om att Chris Tanevs säsong kan vara i fara.

Leafs har två stora nackdelar om de verkligen vill värva Andersson – och båda har mycket med Treliving att göra. För det första gjorde hans Leafs redan av med stora tillgångar i fjol, då de gav upp flera förstaval och talanger för att ta in Brandon Carlo och Scott Laughton. I nuläget har Leafs inget förstaval förrän 2028, och de har totalt bara tre draftval 2026. Förutom Easton Cowan och Ben Danford finns det nästan inget av värde i Torontos talangpipeline.

Det blir mycket svårt för Leafs att presentera Flames ett konkurrenskraftigt bud, och det handlar inte bara om bristen på val och talanger. Flames har påfallande nog inte gjort någon affär med Leafs sedan Treliving lämnade för Toronto 2023, och ryktena säger att Treliving kan tvingas betala ett betydligt högre pris än andra GM:ar för att få loss spelare från sitt gamla lag. Det är inte konstigt att Flames skulle vilja ha Matthew Knies från Toronto – hur kosmiskt osannolikt det än är att de faktiskt skulle få honom.

Toronto Maple Leafs general manager Brad Treliving var den som draftade Rasmus Andersson 2015. Foto: Sammy Kogan/The Canadian Press via AP

Detroit Red Wings

Det har varit gott om snack de senaste veckorna om en koppling mellan Andersson och Detroit Red Wings, där den rutinerade svensken på pappret ser ut att passa perfekt i Detroits framstormande (men oerfarna) lag. Red Wings har ett utmärkt toppbackpar i Moritz Seider och Simon Edvinsson, men resten av backsidan lämnar en del att önska, och det är lätt att föreställa sig Steve Yzerman vilja uppgradera på positionen när laget siktar på att bryta sin tioåriga slutspelstorka.

Som ett lag som precis håller på att ta sig ur en rebuild har Red Wings faktiskt ett hyggligt förråd av draftval och talanger att avvara i en potentiell Andersson-affär. Man kan vara säker på att Flames gärna skulle lägga beslag på Nate Danielson, niondevalet i draften 2023, som har spelat 28 NHL-matcher den här säsongen. Danielson är en stor kille från Alberta och en högerfattad center – kort sagt en dröm för Conroy. Han vore en utmärkt byggsten för Flames.

Danielson är inte den enda talang Flames skulle rikta in sig på; även Carter Bear, Michael Brandsegg-Nygård, Eddie Genborg och Max Plante har alla sin egen attraktionskraft. Men det största hindret kan vara att få Andersson att skriva på för Red Wings. Visst är de på väg uppåt, men Andersson råkade ut för en ganska otäck olycka utanför isen när han åkte elscooter i Detroit för ett par säsonger sedan, och han kan ifrågasätta om Red Wings ger honom lika goda chanser att vinna som de andra lagen på listan. Men de är definitivt med i bilden.

Vegas Golden Knights

Och här är vi. Ända sedan sommaren 2025, när rapporter började sippra ut om att Andersson helst ville bli trejdad till Vegas Golden Knights, har fans i Calgary tillbringat otaliga timmar med att knåpa ihop mock trades för att återförena Andersson med hans tidigare backpartner Noah Hanifin på The Strip.

Det finns bara ett problem: Calgary fick inte särskilt mycket från Vegas senast de gjorde affärer. Och om Andersson bestämmer sig för att sätta hårt mot hårt och begränsa vilka lag han är villig att skriva en förlängning med (så som Hanifin gjorde 2024), kan Flames bli fast med ännu en medioker utdelning. När de trejdade Hanifin till Vegas fick Flames ett förstaval 2026, ett tredjerundeval 2024 (Kirill Zarubin) samt breddbacken Daniil Miromanov.

Golden Knights är alltid med i diskussionen om alla spelare – ibland till sin egen nackdel. Men överraskande nog sitter de ganska bra till vad gäller framtida draftval, bortsett från sitt eget förstaval 2026 (som Calgary redan har) och fjärdevalet samma år (som trejdades bort för Anthony Mantha 2024). Knights har också en talang som passar Flames perfekt i Jakob Ihs Wozniak, deras andraval 2025 och en 188 cm lång högerfattad forward. Framför allt har Knights ett skriande behov av en toppklassig högerback för att fylla tomrummet efter Alex Pietrangelo, som sannolikt inte kommer att spela i NHL igen trots att han har 18 månader kvar på sitt kontrakt.

Hur mycket Flames-fansen än bävar inför tanken på ännu en besvikelse till affär med Vegas, kan Flames faktiskt sitta i ett bättre förhandlingsläge den här gången.