Stor genomgång: NHL-stjärnorna som kan trejdas

Om mindre än en månad stänger NHL-marknaden tillfälligt dörrarna för trejder under OS.

Innan dess kan flera lag välja att agera på spelarmarknaden.

I denna stora genomgång plockar Matt Larkin ut stjärnnamnen som är hetast på marknaden just nu.

Steven Stamkos, Alex Tuch, Brayden Schenn och Rasmus Andersson tar plats på listan.

Foto: Bildbyrån

Det är något med en stundande truppfrysning, eller hur? Den får NHL:s general managers puls att stiga och triggar dem att agera. Innan truppfrysningen innan jul trädde i kraft den 20 december såg vi sju trejder bara under de tre veckorna fram till dess. Det handlade inte om några små AHL-affärer heller. Minnesota Wild värvade Quinn Hughes i en av decenniets största blockbusters. Phillip Danault återvände till Montreal Canadiens. Edmonton Oilers gick äntligen vidare från en målvakt genom att ta in Tristan Jarry.

Varför ta upp detta i början av januari? För att ännu en truppfrysning närmar sig. Den 4 februari börjar truppfrysningen inför OS 2026. Inga trejder får genomföras från den tidpunkten fram till den 22 februari, när vinterspelen är över. Därefter återstår det inte ens två veckor fram till trade deadline den 6 mars.

Med andra ord: de kommande fyra veckorna utgör ett avgörande fönster för lagen att göra sina sista affärer under säsongen 2025–26. Om man räknar bort de 18 dagarnas OS-frysning är det i praktiken som om trade Deadline bara ligger sex veckor bort, sett till faktisk tillåten trejdtid.

Som en påminnelse har jag sammanställt namnen till den här boarden genom ett kommittéarbete inom The Nation Network, bestående av:

Information från olika insiders som medverkar i våra program och/eller publicerar innehåll hos oss, från Fourth Periods David Pagnotta till Sportsnets Elliotte Friedman till Daily Faceoffs egen Anthony Di Marco med flera;

Min egen information;

Extern rapportering och trejdrykten som redan cirkulerar offentligt;

Hypoteser kring ett antal namn som ännu inte öppet finns på marknaden men som kan bli tillgängliga senare under säsongen.

Nu kör vi.

Rasmus Andersson, b, Calgary

Ålder: 29.

Cap hit: 4 550 000 dollar, utgående UFA.

(Sexlags no-trade-klausul)

Flames svävar fortfarande nära botten av Pacific Division och är med i kampen om sin första draftlotteri-vinst någonsin, vilket gör beslutet om att förlänga Rasmus Andersson mindre laddat. Det finns helt enkelt ingen logik i att behålla honom nu. Han maximerar sitt värde vid rätt tidpunkt, är på väg mot sina bästa offensiva siffror i karriären och skulle hjälpa många lag som söker en högerfattad pucktransportör. Han är 29 år och Flames är flera år från att utmana igen. När laget väl är där kommer han att vara inne i sin tidiga 30-årsnedgång. Det vore klokt att trejda honom.

Rasmus Andersson.

Foto: Sergei Belski/Imagn Images/Bildbyrån

Brayden Schenn, c, St. Louis

Ålder: 34.

Cap hit: 6 500 000 dollar till 2027–28.

(15-lags no-trade-lista)

Schenn är inte längre en spelare värd 6,5 miljoner per år. Blues skulle nästan säkert behöva behålla lön för att möjliggöra en trejd, särskilt eftersom han har flera år kvar på kontraktet. Men till reducerad kostnad kan Schenn fortfarande förstärka en tredjekedja och bidra med fysisk veteranledarskap. Min kollega Anthony Di Marco har tidigare pekat ut Schenn som ett potentiellt mål för exempelvis New Jersey Devils.

Kiefer Sherwood, fw, Vancouver

Ålder: 30.

Cap hit: 1 500 000 dollar, utgående UFA.

När Canucks släpar runt i botten av Western Conference har de inlett en ombyggnad, eller vad man nu vill kalla det, i och med Hughes-trejden. Då vore det dumt att hålla fast vid Sherwood. Det här är ett klassiskt “sälj högt”-läge. Han är extremt fysisk, satte NHL-rekord med 462 tacklingar förra säsongen, och han producerar i en takt som motsvarar 33 mål i år. Hans värde kommer aldrig vara högre än nu, men fönstret håller på att stängas. Enligt David Pagnotta ska man inte bli förvånad om något händer med Sherwood inom en vecka eller två.

Ryan Hartman, c, Minnesota

Ålder: 31.

Cap hit: 4 000 000 dollar till 2026–27.

(15-lags no-trade-klausul).

Helst ska ett lag som värvar Hartman använda honom som tredjecenter, inte andracenter, även om han tidigare spelat så högt som i förstakedjan. Wild verkar inte vara klara efter att ha landat Quinn Hughes. Nästa mål är att uppgradera på centersidan, men då kan Hartmans cap hit behöva flyttas först. Enligt Pagnotta har han aktivt erbjudits runt.

Steven Stamkos, c, Nashville

Ålder: 35.

Cap hit: 8 000 000 dollar till 2027–28.

(No-movement clause).

Stamkos är inte längre superstjärnan från Tampa Bay-dagarna, men han har varit betydligt bättre i år än förra säsongen och ligger i 35-målstempo. Skulle han inte fortfarande kunna hjälpa en contender, särskilt i powerplay med sitt direktskott? Tänk Brett Hull sent i karriären i Detroit. Trots Nashvilles uppsving finns inga tecken på att trejdsnack kring Stamkos har lagts på is.

Steven Stamkos.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån

Ryan O’Reilly, c, Nashville

Ålder: 34.

Cap hit: 4 500 000 dollar till 2026–27.

Det var slående att höra O’Reilly såga sitt eget spel offentligt för ett par månader sedan. Senast han gjorde det var i Buffalo, strax innan han trejdades. Med tanke på att han är Conn Smythe-vinnare och en intelligent tvåvägscenter är han ett väldigt logiskt trejdmål. Han har tillräckligt kvar i tanken för att stärka en contenders middle six.

Spelare att hålla ögonen på

Alex Tuch, fw, Buffalo

Ålder: 29.

Cap hit: 4 750 000 dollar, utgående UFA.

(Femlags no-trade-lista).

Tuch var ganska tydlig efter förra säsongen med att han ville stanna i Buffalo, men någon förlängning blev aldrig av och alla rapporter därefter har indikerat att parterna står långt ifrån varandra. Det beror sannolikt på att Tuch vet att han kan få ett livsförändrande kontrakt på öppna marknaden, särskilt nu när många av de största UFA-namnen för 2026 redan har förlängt.

Men mycket har förändrats sedan min förra genomgång. Sabres har bytt general manager genom att befordra Jarmo Kekäläinen och laget gick därefter på en 10 matcher lång segersvit. Vi har alltså en ny general manager som uttryckt intresse för att behålla Tuch och ett Buffalo som åter är med i racet. Det kan därför dröja till sista stund innan man vet vad som är rimligt för både klubben och spelaren. Klart är i alla fall att Tuch skulle vara en enorm förstärkning för vilken contender som helst, med sin kombination av storlek, målskytte och boxplay-spel.

Alex Tuch.

Foto: Jeffrey T. Barnes/AP/Alamy

Brandon Carlo, b, Toronto

Ålder: 29.

Cap hit: 4 100 000 dollar till 2026–27.

(Åttalags no-trade-lista).

Mike Komisarek 2.0? Carlo var stor, fysisk och tung mot motståndarnas forwards – tills han blev en Maple Leaf, verkar det som. Han är en blek version av sitt gamla jag. Under nio säsonger i Boston snittade han 4,66 tacklingar per 60 minuter. I Toronto: 3,05 – och bara 1,91 den här säsongen.

Det kan bero på skadeproblem, inklusive en fotoperation efter ett bakslag. Eller så passar han helt enkelt inte i marknaden. Vid 29 års ålder finns det fortfarande potential, och hans cap hit är rimlig. Leafs kommer inte få tillbaka motsvarande Fraser Minten och ett förstaval igen, men kanske kan de rädda åtminstone draftdelen av den affären. Med Chris Tanev troligen borta resten av grundserien och Toronto på väg upp i tabellen är Carlo inte längre en självklar säljare. Därför hamnar han här i den här kategorin av spelare.

Andrej Svetjknikov, fw, Carolina

Ålder: 25.

Cap hit: 7 750 000 dollar till 2028–29.

(10-lags no-trade-lista).

Svetjnikov har länge visat glimtar av att kunna bli en dominant powerforward i NHL, men genombrottet har aldrig riktigt kommit. Enligt Friedman var han missnöjd med sin roll tidigt under säsongen och var öppen för en trejd. Hurricanes krav kan dock vara för höga för att få till en affär mitt under säsong, även om general managern Eric Tulsky visade förra året att inget är omöjligt.

Andrej Svetjnikov.

Foto: Ben McKeown/AP/Alamy

Nazem Kadri, c, Calgary

Ålder: 35.

Cap hit: 7 000 000 dollar till 2028–29.

(13-lags no-trade-lista).

Craig Conroys klassiska dilemma: även i en rebuild behöver man veteraner som sätter standarden och lär de unga hur man vinner. Det talar för att behålla Kadri. Samtidigt skulle han kunna ge ett rejält utbyte tack vare sitt ledarskap, sin produktion och sin intensitet. Nu när Montreal fått Danault – är Minnesota Wild nästa logiska destination? Wild har visat intresse, rapporterar Di Marco.

Boone Jenner, c, Columbus

Ålder: 32.

Cap hit: 3 750 000 dollar, utgående UFA.

(Åttalags no-trade-klausul).

Här blir den jämna Eastern Conference ett problem. Får Blue Jackets en bra tvåveckorsperiod finns det ingen anledning att trejda lagkaptenen och klubbens matchrekordhållare. Snarare tvärtom, då lär en förlängning vara aktuell. Om laget faller ur slutspelsracet? Då skulle Jenner skapa rena rama blodbadet på marknaden.

Jordan Kyrou, fw, St. Louis

Ålder: 27.

Cap hit: 8 125 000 dollar till 2030–31.

(Full no-trade-klausul).

Kyrou är en förstakedjespelare med tre 30-målssäsonger bakom sig, men den här säsongen har varit ett haveri. Han har till och med varit petad med över åtta miljoner i cap hit. Det känns som att han skulle må bra av en nystart. Problemet: han har full kontroll över sin framtid via sin no trade-klausul, som inte modifieras förrän sista kontraktsåret.

Jordan Kyrou.

Foto: Steven Bisig/Imagn Images/Bildbyrån

Jean-Gabriel Pageau, c, NY Islanders

Ålder: 33.

Cap hit: 5 000 000 dollar, utgående UFA.

(16-lags no-trade-lista).

Om Islanders fortsätter vara konkurrenskraftiga hela året kan Pageau bli kvar. Laget har varit en av säsongens stora överraskningar, ledda av rookiebacken Matthew Schaefer. Men om de tappar mark är Pageau ett attraktivt mål: tredjecenter, stark i tekningscirkeln och med en historiskt höjd produktion i slutspel. Han har sin lägsta istid på elva år och känns mer utbytbar än lagkapten Anders Lee.

Sam Montembeault, m, Montreal

Ålder: 29.

Cap hit: 3 150 000 dollar till 2026–27.

Han var alltid tänkt som en brygga till Jacob Fowler, men inte så här kort. Montembeaults spel kollapsade, han förlorade sin OS-plats och skickades på konditioneringsuppdrag till AHL med Laval. Nu är han tillbaka i NHL, men med tre målvakter är det trångt och Montembeault har visat tillräcklig uppsida för att ett annat lag ska våga chansa.

Nick Robertson, fw, Toronto

Ålder: 24.

Cap hit: 1 825 000 dollar, utgående RFA.

Robertson har varit på trejd-blocket så länge att han nu borde betala hyra. Han bad om en trejd inför säsongen 2024–25. Samtidigt har Leafs äntligen gett honom chanser högre upp i laget, och produktionen har kommit i perioder. Att trejda honom gör ett redan långsamt lag ännu långsammare, så det är långt ifrån säkert att han flyttas.

Cam Talbot, m, Detroit

Ålder: 38.

Cap hit: 2 500 000 dollar, utgående UFA.

Trejda Talbot när man ligger tvåa i Atlantic? Osannolikt, men om Steve Yzerman anser att Sebastian Cossa är redo att bilda duo med John Gibson kan marknaden locka. Målvaktsutbudet är tunt och Talbot skulle kunna ge ett bra utbyte.

Stora namn, blockbuster potential – men för tidigt

Artemi Panarin, fw, NY Rangers: Det vore logiskt för Blueshirts att bli yngre framöver. Om de faller ur slutspelsracet kan de kickstarta en ombyggnad genom vad de får tillbaka för ”Bread Man”.

Erik Karlsson, b, Pittsburgh: Alla lag behöver en högerfattad pucktransportör på backsidan. Karlssons kontrakt är inte längre ett sänke eftersom det löper ut nästa år, och Penguins kan dessutom behålla lön i en affär. Samtidigt är de, till allas förvåning, fortfarande med i slutspelsjakten.

Morgan Rielly, b, Toronto: Mycket kontraktstid kvar och han har aldrig velat lämna Toronto, men om Maple Leafs befinner sig i källaren när trade deadline närmar sig kanske de väljer att riva upp allt.

Jordan Binnington, m, St. Louis: Det skulle inte vara logiskt att göra något före OS. Det skulle skapa en märklig situation mellan Binnington och Blues/Kanadas general manager Doug Armstrong i Milano. Och med tanke på hur svag Binningtons säsong har varit ger vinterspelen ett utmärkt tillfälle att återupprätta hans trejdnivå. Hans marknadsvärde kan knappast vara lägre än det är just nu.

Elias Pettersson, c, Vancouver: Det har förekommit rapporter om lag som ”känner sig för”, men det är helt enkelt väldigt svårt att genomföra en trejd mitt under säsongen för en spelare med full no movement-klausul och sex år kvar på ett snittvärde på 11,6 miljoner dollar. Kanske en sommarblockbuster i stället?

Owen Power, b, Buffalo: En potentiell ”miljöombyte”-kandidat, men bytet på GM-posten från Adams till Kekäläinen bromsar processen i mina ögon. Jarmo behöver mer tid för att avgöra vad han vill göra med sitt (formstarka) lag.

Teoretiska bytespjäser om lagen faller ur slutspelsracet

Jaden Schwartz, fw, Seattle

Nick Schmaltz, fw, Utah

Rickard Rakell, fw, Pittsburgh

Anders Lee, fw, NY Islanders

Bryan Rust, fw, Pittsburgh

Erik Haula, fw, Nashville

Connor Murphy, b, Chicago

Scott Laughton, fw, Toronto

Jamie Oleksiak, b, Seattle

Calle Järnkrok, fw, Toronto

Troy Stecher, b, Toronto

Anthony Mantha, fw, Pittsburgh

Charlie Coyle, fw, ColumbuS

Mason Marchment, fw, Columbus

Jason Dickinson, fw, Chicago

Laurent Brossoit, m, Chicago

Gustav Nyquist fw, Winnipeg

Luke Schenn, b, Winnipeg

Logan Stanley, b, Winnipeg

Ryan Lomberg, fw, Calgary

Jordan Eberle, fw, Seattle

Timothy Liljegren, b, San Jose

Eeli Tolvanen, fw, Seattle

Nick Leddy, b, San Jose

Maxim Tsyplakov, fw, NY Islanders

Jake DeBrusk, fw, Vancouver