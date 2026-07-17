NHL:s svenska All Star-lag - 1990 till 1999

Givetvis är det nästan ett omöjligt uppdrag och en dryg handfull spelare har varit framgångsrika under flera årtionden. Under den här perioden hade vi endast tre svenska målvakter i NHL. Låt oss nu i alla fall göra ett försök att plocka ut våra All Star-lag.
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