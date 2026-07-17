NHL:s svenska All Star-lag - 1990 till 1999
NHL

NHL:s svenska All Star-lag - 1990 till 1999

Publicerad 17 juli 2026 16:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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Under fem veckor kommer Ronnie Rönnkvist plocka ut sitt Svenska All Star lag, med fyra femmor, i tioårs intervaller. Förra veckan presenterade vi 1960-1989. Den här veckan 1990-1999 och därefter, 2000-2009, 2010-2019 samt 2020-2026.
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Givetvis är det nästan ett omöjligt uppdrag och en dryg handfull spelare har varit framgångsrika under flera årtionden. Under den här perioden hade vi endast tre svenska målvakter i NHL. Låt oss nu i alla fall göra ett försök att plocka ut våra All Star-lag.

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Den här artikeln handlar om:

Nicklas LidströmMats SundinPeter Forsberg