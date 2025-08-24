Snart ska NHL-lagen samlas igen för sina träningsläger inför säsongen.

Men många spelare är fortfarande free agents.

Här är åtta svenskar som just nu saknar kontrakt i NHL.

Om bara ett par veckor kommer NHL-lagen att öppna dörrarna till sina träningsläger inför den kommande säsongen, som börjar i oktober. Det börjar då brinna i knutarna för spelarna som fortfarande inte har skrivit något kontrakt. Tidigare i veckan blev Victor Olofsson klar för en fortsättning i NHL då han skrev på för Colorado Avalanche – men framtiden är fortsatt osäker för flera svenskar.

Det är just nu åtta svenska spelare i NHL och AHL som saknar kontrakt och fortfarande är antingen UFAs eller RFAs inför den kommande säsongen.