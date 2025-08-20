Svensken stannar i NHL – går till topplaget

Han har gått kontraktslös hela sommaren. Nu kommer uppgifter från Nordamerika att Victor Olofsson är klar för Colorado Avalanche.

Victor Olofsson ser ut att spela för Colorado Avalanche den kommande säsongen.

Foto: Nick Wosika-Imagn Images.

Victor Olofsson blir kvar i Nordamerika och NHL den kommande säsongen. Skarpskytten gjorde 29 poäng, varav 15 mål, på 56 matcher för Vegas Golden Knights förra säsongen. Under sommaren har han däremot gått kontraktslös.

Men nu ser det ut att ha löst sig med en ny klubb.

Enligt Puckpedia har svensken skrivit på ett ett år långt kontrakt med Colorado värt runt 1,5 miljoner dollar. 30-åringen har under sina år i ligan visat sig vara en faktor inte minst i powerplay. Säsongen 19/20 blev det 42 poäng på 50 matcher för Buffalo Sabres. Han har också gjort över 20 mål tre gånger.

Nu väntar alltså en ny chans i Colorado som är ett topptippat lag. Där Victor Olofsson kan komma att bli en viktig spelare när det kommer till secondary scoring och att göra poäng från längre ner i hierarkin. Det blir hans tredje NHL-klubb i karriären efter att tidigare ha representerat Buffalo och Vegas.

På meritlistan finns även två världsmästerskap med Sverige. Hemma i Sverige har han spelat för MoDo och Frölunda i SHL.

Source: Victor Olofsson @ Elite Prospects