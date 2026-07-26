Ranking: De bästa free agents kvar på marknaden

John Klingberg och Patrik Laine är två free agents som finns kvar.

Foto: Bildbyrån.

Den här texten publicerades ursprungligen på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Klara… färdiga… skriva på! Här är de bästa kvarvarande UFA-spelarna på marknaden

Trots att NHL-klubbarna (med en blinkning i ögat) var förbjudna att förhandla med Unrestricted Free Agents (UFA) före klockan 12.00 ET den 1 juli, haglade kontrakten tätt från första sekund. Även om en hel drös av de absolut största stjärnorna skrev på redan innan marknaden formellt öppnade, bjudit den första dagen på massvis av aktivitet. General managers fick chansen att kasta pengar omkring sig när lönetaket inför säsongen 2026/27 höjdes från 95,5 miljoner dollar till hela 104 miljoner dollar.

Nu när det har gått nästan en månad sedan marknaden öppnade – vilka finns egentligen kvar?

Här är listan över de bästa kvarvarande 2026-UFA-spelarna i NHL, inklusive deras placering på rankinglistan från den 1 juli.

Rank (DFOS:) Namn Ålder Position

14: Patrik Laine 28 RW

19: Logan Stanley 28 D

24: Vladimir Tarasenko 34 RW

25: Michael Bunting 30 LW

26: Eeli Tolvanen 27 LW

33: Cam Talbot 38 G

34: John Klingberg 33 D

37: Nick Blankenburg 28 D

43: James van Riemsdyk 37 LW

47: Connor Ingram 29 G

49: David Perron 38 LW

— Jonathan Drouin 31 LW

— Adam Henrique 36 C

— Carson Soucy 31 D

— James Reimer 38 G

Bubblare – Andra intressanta namn på marknaden

Calle Järnkrok

Jesse Puljujärvi

Reilly Smith

Matt Grzelcyk

Mike Reilly

Jeff Petry

Pavol Regenda

Philipp Kurashev

Evander Kane