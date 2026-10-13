NHL-stjärnorna som kan nå 50 mål för första gången

Når Macklin Celebrini, William Nylander eller Kirill Kaprizov 50 mål i NHL den här säsongen? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Det finns inget som är viktigare i NHL än att göra mål. Och det finns få saker som är svårare än att göra 50 mål under en och samma säsong.

Cole Caufield vet det bättre än de flesta. Under närmare fem års tid spekulerades det i när – inte om – han skulle bli en 50-målsskytt i NHL. Men år efter år misslyckades han med att nå dit, samtidigt som Montreal Canadiens väntade på att återigen bli ett konkurrenskraftigt lag. Förra säsongen föll dock alla bitar på plats. Caufield passerade äntligen 50-målsgränsen och blev, tillsammans med Colorados Nathan MacKinnon, den ende spelaren att nå den noteringen säsongen 2025/26.

En riktig högoddsare inför den här säsongen är Edmontons Evan Bouchard. Ingen back har någonsin gjort 50 mål under en NHL-säsong. Paul Coffeys 48 mål från säsongen 1985/86 är fortfarande rekordet. Bouchard tillhör NHL:s främsta målskyttar under säsongsinledningen, men det är förstås rimligt att räkna med att målproduktionen avtar något längre fram. Trots det ser den tidiga Norris Trophy-favoriten ut att kunna vara med och utmana om 40 mål – vilket i sig vore en sensationell prestation.

Vilka NHL-stjärnor har då chansen att bli 50-målsskyttar för första gången? Det är en exklusiv skara, men att nå den milstolpen är ett tydligt sätt att etablera sig som en av ligans allra största stjärnor.

Tage Thompson, Buffalo Sabres.

Foto: Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Tage Thompson, C (Buffalo Sabres)

Personligt målrekord: 47 mål

Tage Thompson kommer från sin tredje säsong med minst 40 mål i NHL-karriären. Han noterades dessutom för sin näst bästa poängnotering hittills, med 81 poäng. Han är en etablerad NHL-stjärna som kan vinna i stort sett vilken fysisk duell som helst och dominera spelet i den offensiva zonens centrala delar.

Buffalo Sabres är dessutom ett lag att räkna med numera, inte minst efter att ha vunnit Atlantic Division i grundserien förra säsongen. Thompson har även fått en stark start på den nya säsongen och håller ett målsnitt som pekar mot över 40 mål. Han snittar omkring sex skott per match och avlossade exempelvis nio skott mot Minnesota förra veckan. Thompson är en man med ett tydligt uppdrag: det 198 centimeter långa kraftpaketet vill ta Buffalo hela vägen. Att nå 50 mål som center är en särskild utmaning eftersom positionen innebär ett större defensivt ansvar, men Thompson är en spelare utöver det vanliga.

Alex Tuch kanske inte längre finns i Buffalo, men Thompson har fortfarande ett starkt understöd omkring sig som kan skapa högkvalitativa målchanser. Det känns som en tidsfråga innan han når 50 mål – och kanske även passerar 100 poäng under en säsong.

Source: Tage Thompson @ Elite Prospects

Kyle Connor, Winnipeg Jets. Foto: Terrence Lee-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Kyle Connor, VF (Winnipeg Jets)

Personligt målrekord: 47 mål

Connor har redan hunnit göra två mål i flera matcher under säsongsinledningen. Med den takten skulle han kunna nå över 100 mål på en säsong. Det låter förstås inte särskilt realistiskt, men Connor har tidigare visat vilken enorm målproduktion han är kapabel till.

Säsongen 2021/22 gjorde han 47 mål. Sedan dess har han bara vid ytterligare ett tillfälle passerat 40-målsgränsen. Under närmare ett decennium har han dock varit en av Winnipeg Jets främsta spelare och var dessutom en av få ljusglimtar i laget förra säsongen.

Connor är Jets främsta spelare när det gäller att skapa skott och avlossar regelbundet mellan fyra och sex skott per match, där många kommer från farliga positioner. Han har också varit förhållandevis förskonad från skador och spelat minst 90 procent av Winnipegs matcher under fem av de senaste sex säsongerna. Med ett Winnipeg som ser farligare ut än förra året kan det här vara ett av Connors bästa tillfällen att äntligen nå 50 mål.

Source: Kyle Connor @ Elite Prospects

Kirill, Kaprizov, Minnesota Wild. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Kirill Kaprizov, VF (Minnesota Wild)

Personligt målrekord: 47 mål

Kirill Kaprizov gjorde 47 mål under sin andra NHL-säsong och har därefter nått minst 40 mål under tre av de följande fyra säsongerna. Undantaget var en skadefylld säsong.När han är som bäst är Kaprizov en av ligans farligaste offensiva ytterforwards. Med sin snabbhet och sina kvicka händer kan han skapa målchanser och utnyttja lägen från de mest riskfyllda ytorna framför motståndarnas mål.

Förra säsongen gjorde ryssen 19 mål i powerplay. Om han kan höja den siffran till över 20, med ett av ligans bästa skott, blir han oerhört svårstoppad. En hel säsong med Quinn Hughes på blålinjen skulle också kunna hjälpa honom ytterligare. Kaprizov, som kommer från Novokuznetsk i Ryssland, har fortfarande en del att bevisa för att fullt ut leva upp till sitt enorma kontrakt värt 17 miljoner dollar per säsong i genomsnitt. Det råder dock inga tvivel om att han är Minnesotas främsta offensiva spelare, åtminstone så länge Matt Boldy inte lyckas utmana om den positionen.

Det skulle hjälpa Minnesota att ge Kaprizov bättre bredd på centersidan, men så länge han fortsätter att avlossa direktskott i powerplay kommer han alltid att vara en kandidat för 50 mål.

Source: Kirill Kaprizov @ Elite Prospects

Macklin Celebrini, San Jose Sharks. Foto: Bob Frid-Imagn Images

Foto: Bob Frid-Imagn Images

Macklin Celebrini, C (San Jose Sharks)

Personligt målrekord: 45 mål

Macklin Celebrini stod för en av de bästa andrasäsongerna i NHL på senare år när han förra säsongen noterades för 45 mål och 115 poäng. Prestationen räckte för att ta honom till Kanadas OS-trupp som 19-åring och etablera honom som en av världens största hockeytalanger. Nästa steg? Att bli den andra spelaren i San Jose Sharks historia att göra 50 mål under en säsong. Den ende som hittills har lyckats med bedriften är Jonathan Cheechoo.

Celebrini har redan svarat för den poängmässigt bästa säsongen som någon spelare i klubbens historia har producerat. Mycket talar för att det bara är början på vad han kan åstadkomma. Det anmärkningsvärda är att Celebrini kanske är den bästa framspelaren bland spelarna på den här listan, samtidigt som han har en mycket god chans att nå 50 mål. Han är verkligen en av världens främsta spelare och det är fascinerande att se hur han redan har lyft hela San Jose-organisationen.

Sharks kommer sannolikt att fortsätta utvecklas under de kommande åren, och nästa steg är att på allvar utmana om en slutspelsplats den här säsongen. Celebrini har inte fått någon flygande start målmässigt, men det vore inte särskilt förvånande om han till slut blandar sig i kampen om Maurice ”Rocket” Richard Trophy, priset till NHL:s främsta målskytt.

Source: Macklin Celebrini @ Elite Prospects

William Nylander, Toronto Maple Leafs. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Foto: Alamy Stock Photo

William Nylander, HF (Toronto Maple Leafs)

Personligt målrekord: 45 mål

William Nylander inledde säsongen med två mål mot Montreal Canadiens. Efter att ha gått mållös från sina två följande matcher slog han till med tre poäng mot Nashville Predators – och sedan hela fem poäng (2+3) i en dominant insats mot Colorado Avalanche.

Det känns därför som att vi ser en mycket målmedveten svensk forward. Om Nylander hade spelat samtliga 82 matcher förra säsongen hade han mycket väl kunnat utmana om både 40 mål och 100 poäng. Toronto-stjärnan har gjort minst 40 mål vid tre tillfällen under NHL-karriären. Hans personliga rekord är 45 mål, en notering han nådde säsongen 2024/25.

Nylander har dessutom fått lite mer hjälp på Torontos andrakedja än vanligt. Det gäller bland annat Gavin Mckenna, en av de mest omskrivna talangerna inför NHL-draften 2026, och på senare tid även Easton Cowan som är på stark frammarsch. De senaste åren har Toronto behövt att Nylander tar ett större offensivt ansvar, inte minst eftersom Auston Matthews har haft svårt att hitta tillbaka till sin allra bästa nivå. Nylander har samtidigt varit en av Maple Leafs främsta spelare under det senaste halvdecenniet.

Det känns som en tidsfråga innan svensken når 50 mål under en NHL-säsong – och blir den blott andra blågula spelaren att göra det efter Håkan Loob. Han har ibland haft en tendens att tappa fart under delar av säsongen, men med Jim Hiller vid rodret ser Nylander redan ut att spela lite friare än under de senaste åren med Craig Berube som tränare. För Maple Leafs-fansen är förhoppningen att den förändringen ska resultera i Nylanders bästa säsong hittills. Om så blir fallet kan 50-målsgränsen mycket väl vara inom räckhåll.

Source: William Nylander @ Elite Prospects

Fem bubblare

Utöver de fem huvudkandidaterna finns ytterligare några namn som kan vara värda att hålla ögonen på:

Wyatt Johnston, vänsterforward, Dallas Stars

Jason Robertson, vänsterforward, Dallas Stars

Evan Bouchard, back, Edmonton Oilers

Nikita Kutjerov , högerforward, Tampa Bay Lightning

Jake Guentzel, vänsterforward, Tampa Bay Lightning