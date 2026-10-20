NHL-scouten: Så bra har Ivar Stenberg varit i NHL

Ivar Stenberg har fått stort förtroende under inledningen av sin NHL-karriär. Foto: David Gonzales-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

I somras valdes Ivar Stenberg som nummer två i NHL-draften, bakom Gavin Mckenna. Efter de första matcherna i ligan har den svenske talangen visat att han kan bidra på högsta nivå. Men hur bra har han egentligen varit?

Det har Jason Bukala, NHL-scout och expert hos Sportsnet , försökt reda ut i en analys av Stenbergs åtta första matcher med San Jose Sharks.

En av de saker som sticker ut är det förtroende som tränaren Ryan Warsofsky redan visar svensken. Stenberg har fått en växande roll och används frekvent både i spel fem mot fem och i lagets första powerplayuppställning.

Ställdes mot McDavid – och klarar uppgiften

Bukala lyfter särskilt fram en match mot Edmonton Oilers, där Stenberg fick uppgiften att försöka stoppa Connor McDavid och Leon Draisaitl. Tillsammans med Alexander Wennberg och Kiefer Sherwood spelade han 18.09 minuter, och nästan samtliga byten i spel fem mot fem kom mot Edmontons förstakedja.

Trots den tuffa uppgiften lyckades Sharks-kedjan hålla motståndarnas stjärnor mållösa.

”Imponerande, särskilt med tanke på vilken fantastisk start McDavid har fått”, skriver Bukala i sin analys hos Sportsnet.

Ivar Stenberg styr in sitt första NHL-mål mot Boston Bruins. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Det är ett tydligt styrkebesked för en ung spelare som fortfarande håller på att anpassa sig till NHL. Stenberg har dessutom visat prov på fin spelförståelse i powerplay, där han kan operera från kanten och hitta passningsvägar in i farliga ytor.

Inför nattens förlust med Toronto Maple Leafs hade han producerat två mål och fyra assist på åtta matcher, varav fem poäng i numerärt överläge.

Tydlig kritik mot försvarsspelet

Alla delar av Stenbergs spel har däremot inte varit lika övertygande. Bukala konstaterar att svenskens defensiva siffror inte har imponerat och att han stod på minus sex i plus- och minusstatistiken efter sina åtta första NHL-matcher.

Samtidigt är scoutens kritik nyanserad. Han ifrågasätter inte Stenbergens arbetsinsats, utan snarare hur han värderar situationerna och positionerar sig när motståndarna vänder spelet.

”Det är inte på grund av bristande arbetsinsats”, poängterar Bukala.

I ett exempel från en match mot Boston Bruins beskriver han hur Stenberg först söker sig mot mål i offensiv zon. När Boston bryter pucken och ställer om försöker svensken snabbt ta sig hemåt, men kommer något sent.

Enligt Bukala hade Stenberg med en annan åkväg kunnat positionera sig bättre för att blockera ett skott eller en passning nära den egna målburen.

Det handlar alltså inte om att Stenberg saknar viljan att försvara. Utmaningen ligger i att läsa spelet tidigare och välja rätt väg när situationerna förändras.

Framtiden ser ljus ut

Bukala lyfter även fram Stenbergs lugn och beslutsfattande i förlängningsspel. Mot St Louis Blues visade svensken prov på tålamod innan han hittade Darnell Nurse med passningen som ledde till segermålet i förlängningen.

Helhetsbilden är därför positiv, även om det finns detaljer att förbättra.

Natten mot tisdag fick Stenberg gå poänglös när San Jose föll med 1–3 mot Toronto på bortais. Förstavalet Gavin McKenna gjorde i stället det matchvinnande 2–1-målet för Maple Leafs.

Men en enskild match förändrar inte grundbilden i Bukalas analys: Stenberg har redan fått ett stort ansvar och visat att han kan hantera svåra uppgifter. Om han samtidigt kan vässa positionsspelet och besluten i defensiven finns det goda förutsättningar för att den lovande starten ska bli början på något ännu större.