Han vann supertalangernas kamp i natt

Förra säsongen gick Gavin McKenna och Ivar Stenberg en kamp om vem som skulle väljas först i sommarens NHL -draft. I slutändan var det kanadensaren McKenna som drog det längsta strået när han valdes som första spelare totalt av Toronto Maple Leafs , medan Stenberg plockades som andra spelare totalt av San Jose Sharks .

I natt möttes de för första gången i NHL. Då lyckades McKenna gå segrande ur supertalangernas kamp, då han prickade in det matchvinnande 2–1-målet i den tredje perioden i matchen som Maple Leafs till slut vann med 3–1.

– Man vill vara en spelare som är känd för att kliva fram i de stora ögonblicken. När man får istid och chansen att vara ute på isen vill man ta vara på möjligheten. När man spelar med spelare som Auston (Matthews), Willy (Nylander) och de andra, ger det självförtroende. För mig är det något jag brinner väldigt mycket för – att bli känd som en spelare som kan prestera i de situationerna, säger McKenna till NHL.com .

Berömmer Stenberg: ”Fått en bra start på säsongen”

Stenberg lämnade isen med ett minusmål i plus/minus-statistiken, sköt ett skott på mål och loggade drygt 14 och en halv minuts speltid i förlusten.

– Det har förstås snackats en hel del om oss, och han är en bra spelare. Han har fått en bra start på säsongen, men i slutändan går jag inte ut på isen och tänker att det handlar om McKenna mot Stenberg. Det är Maple Leafs mot Sharks, säger McKenna.

Den kanadensiske supertalangen har nu producerat sex poäng (3+3) på sina tio första NHL-matcher, medan Stenberg står noterad för lika många poäng (2+4) på nio matcher för Sharks. Därmed delar de andraplatsen i poängligan för rookies i NHL, en poäng bakom Vegas forward Trevor Connelly.



Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks 3–1

Toronto: Auston Matthews (7), Gavin McKenna (3), Nick Paul (2).

San Jose: Mason Marchment (3).



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