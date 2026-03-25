Draftettans spektakulära NHL-rekord – i Frondells debut

Tonåringen Matthew Schaefer fortsätter att imponera i NHL. I förlusten mot Chicago Blackhawks, som var Anton Frondells debut, slog Islanders-backen ett nytt rekord med nästan 32 minuters istid.

260325 Ishockey, NHL Mar 24, 2026; Elmont, New York, USA; New York Islanders defenseman Matthew Schaefer (48) celebrates a goal against the Chicago Blackhawks by left wing Anders Lee (not pictured) during the first period at UBS Arena. Mandatory Credit: Brad Penner-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Det känns som att Matthew Schaefer gör något historiskt i varje match – och tisdagskvällen var inget undantag.

Trots att New York Islanders förlorade mötet med Chicago Blackhawks med 3–4 satte förra årets draftetta ett nytt NHL-rekord genom att ha mest istid i en enskild match av en tonåring: 31.59.

Islanders huvudtränare Patrick Roy har hyllat Schaefer hela säsongen, men den enorma istiden berodde inte enbart på förtroende. Laget hamnade i en pressad situation, inte minst eftersom Tony DeAngelo tvingades lämna matchen redan efter tolv minuter.

Backbesättningen tunnades ut ytterligare när Adam Pelech drog på sig två utvisningar, samtidigt som Islanders saknade alternativ i och med att Ryan Pulock är skadad och Alex Romanov missat större delen av säsongen.

Resultatet blev att Schaefer spelade mer än halva matchen. Av hans 31.59 i istid kom 26.46 i spel fem mot fem, 1.39 i powerplay och 1.19 i boxplay. Enligt Natural Stat Trick snittade han 1.06 minuter per byte och noterades för fyra långa byten samt två extra långa.

Matthew Schaefer sätter rekord i istid för tonåring

Därmed sätter Schaefer rekord för mest istid i en match av en tonåring, även om det tidigare rekordet inte kunnat fastställas helt – NHL har nämligen bara fört officiell statistik över istid sedan säsongen 1997/98. Hans istid är dessutom den åttonde högsta i en match av en rookie och den femte högsta noteringen av någon spelare den här säsongen.

Schaefer har haft en imponerande rookiesäsong och står på 22 mål och 30 assist, totalt 52 poäng, på 72 matcher. Det placerar honom på elfte plats i poängligan bland backar, tvåa i målligan och trea i poängligan för rookies.

För Islanders var dock förlusten tung, då laget befinner sig mitt i kampen om en slutspelsplats i Eastern Conference. Med ett facit på 40–27–5 är de just nu på samma poäng som Ottawa Senators i striden om den sista slutspelsplatsen, där Ottawa har fördel via tiebreakers i både spelade matcher och antal segrar under ordinarie tid.

Islanders får snabbt chans till revansch när de tar emot Dallas Stars på hemmaplan under torsdagskvällen.

