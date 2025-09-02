Det verkar som att NHL-lagen kommer att behöva vara smarta med sina pengar nästa vår. Enligt Frank Seravalli har ligan och spelarfacket NHLPA kommit överens om ett rullande implementeringsschema för förändringar i det nya kollektivavtalet. Den stora förändringen är att det nya lönetakssystemet för Stanley Cup-slutspelet kommer att införas redan den här säsongen.

NHL-klubbar kommer inte längre att kunna sätta upp spelare för långtidsskadelistan och sedan aktivera dem lagom till slutspelet – som Tampa Bay Lightning gjorde med Nikita Kutjerov.

Foto: Daniel Bartel-Imagn Images

Den nya regeln trädde i kraft när NHL och NHLPA skrev under ett fyraårigt kollektivavtal, som ursprungligen skulle börja gälla i början av säsongen 2026/27. Men de båda parterna ansåg att det fanns en tydlig väg att införa vissa av förändringarna redan nu.

Lönetak i slutspelet införs för att stoppa klubbar från att kringgå reglerna. Lagen kan inte längre ha spelare på långtidsskadelistan fram till slutspelet för att sedan aktivera dem i truppen till match 1 efter att laget kanske förstärkt vid trade deadline – något som skulle innebära att laget överskred taket.

NHL-spelarnas klädkod försvinner

Detta har hänt ett par gånger de senaste åren, med spelare som Tampa Bay Lightnings forward Nikita Kutjerov, Vegas Golden Knights lagkapten Mark Stone och Edmonton Oilers forward Evander Kane, som alla hållits på långtidsskadelistan i många månader fram till slutspelet för att sedan återvända i den första rundan.

Den andra förändringen i kollektivavtalet som införs omedelbart är att spelare inte längre måste följa någon klädkod. Det gör det i princip möjligt för spelarna att bära vad de vill till arenan.

Seravalli rapporterade också att spelare har till den 15 september 2026 på sig att skriva kontrakt som omfattas av det nuvarande kollektivavtalet. Det innebär att kontrakt som skrivs den 16 september eller senare kommer att omfattas av de nya reglerna, där förlängningar med den befintliga klubben är begränsade till högst sju år, och maximalt sex år för free agents som ansluter till ett nytt lag.