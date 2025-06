NHL-draften 2025 – datum, tv-tider, talanger och historia

NHL-draften 2025 genomförs i Peacock Theater i Los Angeles 27-28 juni. På hockeysverige.se kan du ta del av alla heta nyheter om NHL-draften, och en komplett guide med bland annat draftordning, tv-tider, valbara talanger och historik.

Victor Eklund, Matthew Schaefer och James Hagens. Foto: Bildbyrån.

Komplett guide för NHL-draften 2025

NHL-draften 2025 blir den 62:a i ordningen. Konceptet med en draft, där klubbarna tingar spelare och därmed får deras rättigheter, infördes 1963. Den första spelaren som gick etta i draften var Garry Monahan som valdes av Montreal Canadiens.

De 22 första drafterna (1963-1984) genomfördes i Montréal. Därefter har evenemanget flyttat runt mellan olika NHL-städer och oftast genomförts i respektive lags hemmaarena.

Var genomförs NHL-draften 2025?

Från och med i år kommer draften ha ett något nytt utseende, då man kommer införa en ”decentraliserad” draft.

De 50 största talangerna, enligt NHL Central scouting, kommer bjudas in och ha möjlighet att närvara vid draften, som hålls på Peacock Theater i Los Angeles den 27 och 28 juni, men klubbpresidenter, general managers, tränare och scouter kommer till största delen inte att vara på plats. Spelarna får istället ”möta” sin nya klubb i ett virtuellt mötesrum. Den 27 juni genomförs förstarundan och den 28 juni genomförs runda två till sju.

NHL-kommissionären Gary Bettman kommer att tillkännage det första valet, men de resterande 31 valen i första rundan kommer att tillkännages av särskilda gäster, såsom en kändis med koppling till ett visst lag eller en nuvarande eller tidigare spelare från det lag som gör valet. Det kommer alltså inte vara en general manager eller liknande som går upp på en scen och offentliggör draftvalet.

Peacock Thater är en musik- och teaterscen i centrala Los Angeles, Kalifornien, Teatersalongen har 7 100 sittplatser och rymmer en av de största inomhusscenerna i USA. Den har tidigare hetat Nokia Theater och Microsoft Theater.

Var kan man se NHL-draften 2024 på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till NHL i Sverige och är de som sänder NHL-draften på tv.

Du kan också följa draften på hockeysverige.se, då vi kommer liverapportera från hela NHL-draften 2025.

Vilka spelare är tillgängliga för NHL-draften 2025?

Spelarna som väljs kommer i första hand vara födda mellan den 16 september 2006 och 15 september 2007.

Men alla spelare födda mellan den 1 januari 2005 och den 15 september 2007 är möjliga att väljas i NHL-draften 2025.

Dessutom är odraftade icke-nordamerikanska spelare födda 2004 (som tidigare inte spelat en fullständig draft-säsong i Nordamerika) också berättigade till draften. De spelare som blev draftade i NHL-draften 2023, men inte skrev kontrakt med något NHL-lag och som är födda efter den 30 juni 2005, är också berättigade att återinträda i draften.

Vilka är de hetaste spelarna inför NHL-draften 2025?

Inför säsongen pekades den amerikanska centern James Hagens, född i november 2006, ut som en tydlig favorit att väljas etta. Men han har fallit tillbaka något på rankingarna, även om många fortsatt tippar att han kommer gå topp-tre.

Istället har den kanadensiske backen Matthew Schaefer, född så sent som i september 2007, tagit över favoritskapet att tingas först av alla. Schaefer spelar till vardags i Erie Otters, men har haft en skadefylld säsong i OHL. Det blev bara 17 matcher innan han tvingades kasta in handduken på grund av en skada han ådrog sig i början av JVM-turneringen där han tog plats i Kanadas lag trots att han var två år yngre än de flesta i truppen.

Matthew Schaefer. Foto: Steven Ellis/Daily FaceOff

Michael Misa är en annan spelare som stigit på draftrankingarna under året. Den kanadensiske forwarden, född i februari 2007, har haft en sanslös säsong för Saginaw Spirit i OHL där han gjort smått otroliga 62 mål och 72 assists på 65 matcher. Han vann med sina 134 poäng hela poängligan i OHL, trots att han där mötte spelare som var två år äldre än honom själv.

Vi ska heller inte räkna bort Porter Martone från möjligheten att väljas topp-tre. Martone togs faktiskt ut i Kanadas VM-trupp och spelade två matcher för Lönnlöven. Forwarden, född i oktober 2006, spelar till vardags för Brampton Steelheads i OHL. Han gjorde där 98 poäng på 57 matcher.

Vilka svenskar är hetast inför NHL-draften 2025?

Flera svenskar har ett högt anseende inför årets NHL-draft. Det är framför allt två spelare som tippas kunna gå topp-fem, eller åtminstone topp-tio, i draften.

Dels har vi Anton Frondell (född i maj 2007), som ligger allt ifrån tvåa till tolva i de stora draftrankingarna. Frondell gjorde braksuccé för Djurgården i HockeyAllsvenskan, där han gjorde 25 poäng på 29 matcher. Hans poängsnitt på 0,86 poäng per match är tidernas högsta för en U18-spelare under en säsong i HockeyAllsvenskan. Han övertog William Nylanders tidigare rekordnotering på 0,77.

Den andra uppsnackade svensken är Frondells radarpartner Victor Eklund, som snittade en bit över 0,7 poäng per match i HockeyAllsvenskan. Eklund är född i oktober 2006 och ligger på plats fem till elva i de större draftrankingarna. Det är med andra ord inte helt givet vem av de båda Djurgårdstalangerna som kommer bli första blågul spelare att tingas i årets draft. Victors storebror William valdes som sjua, av San Jose, 2021. I år väljer San Jose redan som tvåa, så vi lär inte få se de båda bröderna i samma NHL-organisation.

Andra svenskar som kan gå i förstarundan av draften är Boston Universitys back Sascha Boumedienne och MoDo-centern Milton Gästrin, som båda tippas gå i slutet av förstarundan eller början av andrarundan.

Andra svenska spelare att hålla koll på är Filip Ekberg, Jakob Ihs Wozniak, Eddie Genborg och Eric Nilson.

Var kan jag läsa mer om de hetaste svenska spelarna?

Vår juniorexpert och scout Jimmy Hamrin har skrivit en lista över de 50 hetaste spelarna i Sverige med en initierad scoutrapport om samtliga 50 spelare.

I vilken ordning väljer NHL-lagen i NHL-draften 2025?

New York Islanders väljer först i NHL-draften 2025. Trots att man bara hade 3,5 procents möjlighet att kamma hem förstavalet lyckades klubben vinna draftlotteriet och man får därmed välja etta för femte gången i klubbens historia. 1972 valde de forwarden Billy Harris, 1973 den legendariske backen Denis Potvin och 2000 målvakten Rick DiPietro. 2009 draftade de sedan sin blivande lagkapten John Tavares.

San Jose var, precis som ifjol, favoriter till att få förstavalet men den här gången hade de inte turen på sin sida utan får välja som nummer två istället.



1. New York Islanders

2. San Jose Sharks

3. Chicago Blackhawks

4. Utah Mammoth

5. Nashville Predators

6. Philadelphia Flyers

7. Boston Bruins

8. Seattle Kraken

9. Buffalo Sabres

10. Anaheim Ducks

11. Pittsburgh Penguins

12. New York Rangers

13. Detroit Red Wings

14. Columbus Blue Jackets

15. Vancouver Canucks

16. Montreal Canadiens (via Calgary Flames)

17. Montreal Canadiens

18. Calgary Flames (via New Jersey Devils)

19. St. Louis Blues

20. Columbus Blue Jackets (via Minnesota Wild)

21. Ottawa Senators

22. Philadelphia Flyers (via Colorado Avalanche)

23. Nashville Predators (via Tampa Bay Lightning)

24. Los Angeles Kings

25. Chicago Blackhawks (via Toronto Maple Leafs)

26. Nashville Predators (via Vegas Golden Knights och San Jose Sharks)

27. Washington Capitals

28. Winnipeg Jets

29. Carolina Hurricanes

30. San Jose Sharks (Via Dallas)

31. –

32. –

Fotnot: Plats 31 och 32 avgörs först när Stanley Cup-finalen är färdigspelad.

Islanders nye GM Mathieu Darche får välja etta. Foto: AP Photo/The Canadian Press

Vilka spelare har gått etta i NHL-draften?

Två svenskar har gått etta i NHL-draften, Mats Sundin 1989 och Rasmus Dahlin 2018.

Här är listan över alla draftettor:

2024 – Macklin Celebrini, C, San Jose Sharks

2023 – Connor Bedard, C, Chicago Blackhawks

2022 – Juraj Slafkovsky, LW, Montreal Canadiens

2021 – Owen Power, D, Buffalo Sabres

2020 – Alexis Lafrenière, LW, New York Rangers

2019 – Jack Hughes, C, New Jersey Devils

2018 – Rasmus Dahlin, D, Buffalo Sabres

2017 – Nico Hischier, C, New Jersey Devils

2016 – Auston Matthews, C, Toronto Maple Leafs

2015 – Connor McDavid, C, Edmonton Oilers

2014 – Aaron Ekblad, D, Florida Panthers

2013 – Nathan MacKinnon, C, Colorado Avalanche

2012 – Nail Jakupov, RW, Edmonton Oilers

2011 – Ryan Nugent-Hopkins, C, Edmonton Oilers

2010 – Taylor Hall, LW, Edmonton Oilers

2009 – John Tavares, C, New York Islanders

2008 – Steven Stamkos, C, Tampa Bay Lightning

2007 – Patrick Kane, RW, Chicago Blackhawks

2006 – Erik Johnson, D, St. Louis Blues

2005 – Sidney Crosby, C, Pittsburgh Penguins

2004 – Aleksandr Ovetjkin, LW, Washington Capitals

2003 – Marc-André Fleury, G, Pittsburgh Penguins

2002 – Rick Nash, LW, Columbus Blue Jackets

2001 – Ilja Kovaltjuk, LW, Atlanta Thrashers

2000 – Rick DiPietro, G, New York Islanders

1999 – Patrik Stefan, C, Atlanta Thrashers

1998 – Vincent Lecavalier, C, Tampa Bay Lightning

1997 – Joe Thornton, C, Boston Bruins

1996 – Chris Phillips, D, Ottawa Senators

1995 – Bryan Berard, D, Ottawa Senators

1994 – Ed Jovanovski, D, Florida Panthers

1993 – Alexandre Daigle, C, Ottawa Senators

1992 – Roman Hamrlik, D, Tampa Bay Lightning

1991 – Eric Lindros, C, Quebec Nordiques

1990 – Owen Nolan, RW, Quebec Nordiques

1989 – Mats Sundin, C, Quebec Nordiques

1988 – Mike Modano, C, Minnesota North Stars

1987 – Pierre Turgeon, C, Buffalo Sabres

1986 – Joe Murphy, C, Detroit Red Wings

1985 – Wendel Clark, D, Toronto Maple Leafs

1984 – Mario Lemieux, C, Pittsburgh Penguins

1983 – Brian Lawton, C, Minnesota North Stars

1982 – Gord Kluzak, D, Boston Bruins

1981 – Dale Hawerchuk, C, Winnipeg Jets

1980 – Doug Wickenheiser, C, Montreal Canadiens

1979 – Rob Ramage, D, Colorado Rockies

1978 – Bobby Smith, C, Minnesota North Stars

1977 – Dale McCourt, C, Detroit Red Wings

1976 – Rick Green, D, Washington Capitals

1975 – Mel Bridgman, C, Philadelphia Flyers

1974 – Greg Joly, D, Washington Capitals

1973 – Denis Potvin, D, New York Islanders

1972 – Billy Harris, C, New York Islanders

1971 – Guy Lafleur, RW, Montreal Canadiens

1970 – Gilbert Perreault, C, Buffalo Sabres

1969 – Rejean Houle, LW, Montreal Canadiens

1968 – Michel Plasse, G, Montreal Canadiens

1967 – Rick Pagnutti, D, Los Angeles Kings

1966 – Barry Gibbs, D, Boston Bruins

1965 – Andre Veilleux, LW, New York Rangers

1964 – Claude Gauthier, C, Detroit Red Wings

1963 – Garry Monahan, C, Montreal Canadiens

Mats Sundin valdes etta 1989.

Vilka valdes först i NHL-draften 2024?

Ifjol Macklin Celebrini ett relativt givet förstaval i draften. Han valdes av San Jose Sharks. Därefter valde Chicago den belarusiske backen Artyom Levshunov innan Anaheim stod för draftens största överraskning när de tingade Becket Sennecke. Cayden Lindstrom gick som nummer fyra till Columbus Blue Jackets innan ryssen Ivan Demidov valdes av Montréal Canadiens.

Vilka svenskar valdes i NHL-draften 2024?

Sammanlagt 22 svenskar valdes i förstarundan. Det mest notabla var att ingen av dem tingades i förstarundan.

Andra rundan

35) Anaheim Ducks: Lucas Pettersson, fw MoDo

37) Winnipeg Jets: Alfons Freij, b, Växjö

39) Ottawa Senators: Gabriel Eliasson, b, HV71

51) Philadelphia Flyers: Jack Berglund, fw, Färjestad

53) San Jose Sharks: Leo Sahlin Wallenius, b, Växjö

58) Florida Panthers: Linus Eriksson, fw, Djurgården

Tredje rundan

69) Carolina Hurricanes: Noel Fransén, b, Färjestad

77) Nashville Predators: Viggo Gustafsson, b, HV71

91) New Jersey Devils: Herman Träff, HV71

93) Vancouver Canucks: Melvin Fernström, Örebro

Fjärde rundan

120) Toronto Maple Leafs: Victor Johansson, b, Leksand

127) Nashville Predators: Viktor Nörringer, fw, Frölunda

129) Florida Panthers: Simon Zether, c, Rögle

Femte rundan

133) Carolina Hurricanes: Oskar Vuollet, fw, Skellefteå

138) Chicago Blackhawks: Joel Svensson, fw, Växjö

147) New York Islanders: Marcus Gidlöf, mv, Leksand

Sjätte rundan

176) Detroit Red Wings: Charlie Forslund, fw, Falu

183) Edmonton Oilers: Albin Sundin, b, Frölunda

186) Boston Bruins: Loke Johansson, b, AIK

Sjunde rundan

213) Nashville Predators: Erik Påhlsson, fw, Dubuque Fighting Saints

222) Dallas Stars: William Samuelsson, fw, Södertälje

224) Montréal Canadiens: Rasmus Bergqvist, b, Skellefteå