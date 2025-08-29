Calgary Flames kom snubblande nära slutspel i fjol. Men med den osäkerhet som råder kring lagets svenska stjärnback Rasmus Andersson och hans framtid i klubben är det svårt att veta om laget är kapabelt att ta sig över tröskeln. Mike Gould analyserar Flames chanser att överträffa förväntningarna.

Rasmus Anderssons framtid finns av allt att döma inte i Calgary. Foto: Bildbyrån/Imagn images

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Näst på tur: Calgary Flames.

Så kan Calgary Flames ställa upp 2025/26

Calgary Flames säsongen 2024/25

Döden, skatterna och Calgary Flames på nionde plats i Western Conference. Förra säsongen blev Flames ett av få lag i NHL:s historia att missa slutspel trots att de samlade ihop 96 poäng, vanligtvis den universella gränsen för slutspelskvalificering. Det blev ett bitterljuvt slut för ett lag som allmänt förväntades hamna nära botten av ligan, eftersom de till slut fick ge bort sitt eget förstaval i draften (nr 16 totalt) till Montreal Canadiens som kompensation för det olycksaliga bytet av Sean Monahan. Som grädde på moset fick Flames nöja sig med det allra sista valet i första rundan från Florida Panthers för att slutföra Matthew Tkachuk-trejden – även om de flesta Flames-fans var ganska nöjda med att Edmonton Oilers förlorade i Stanley Cup-finalen ännu en gång.

Flames fick ändå två väldigt skickliga centrar i första rundan av draften 2025. Man kan till och med argumentera för att Cole Reschny och Cullen Potter hade funnits i deras sikte oavsett draftposition. Flames gick in i draften i desperat behov av talang på centersidan och kom därifrån med två av de mest tekniskt begåvade centrarna som fanns tillgängliga. De kanske inte har en hörnsten i offensiven ännu, men Flames är utan tvekan bättre rustade för framtiden med Reschny och Potter tillsammans med Zayne Parekh, Dustin Wolf och Matt Coronato.

Med bara två säsonger kvar i Saddledome har Flames inte visat några tecken på att avvika från sin plan att konkurrera på nytt när deras nya arena öppnar. De flesta av veteranerna är borta, med Rasmus Andersson nästan säkert näst på tur ut. Ett nytt högt draftval vore idealiskt, men om Wolf fortsätter spela som han gjorde 2024/25 kommer Flames att få svårt att hålla sig borta från det gråa mittenskiktet. Faktum är att de mycket väl kan överträffa förväntningarna igen om de bara får lite mer utdelning – deras lagmässiga skottprocent på 9,11 procent var näst sämst i ligan i fjol.

Zayne Parekh är Calgary Flames stora framtidshopp. Foto: Bildbyrån/Iamgn Images

Nyförvärv och förluster för Calgary Flames

Nyförvärv

Ivan Prosvetov, MV

Nick Cicek, B

Förluster

Dan Vladar, MV (PHI)

Anthony Mantha, HF (PIT)

Tyson Barrie, B (slutade)

Kevin Rooney, C (UFA)

Calgary Flames anfall

Flames hade två spelare som nådde 50 poäng förra säsongen: Jonathan Huberdeau och Nazem Kadri. Det var allt. Båda är över 30, sitter på långa kontrakt och är numera bäst lämpade för en andrakedja i ett bra lag. I Calgary blir de offensiva nav av ren nödvändighet, vilket säger mycket om varför Flames bara gjorde 225 mål på 82 matcher. De fem lag som var sämre på det området hamnade alla långt ifrån slutspel.

Samtidigt är det inte bara mörker. Bara för att Huberdeau och Kadri är felcastade som förstakedjespelare betyder inte att de inte är värdefulla. Och de är inte ensamma: Matt Coronato ser redo ut att ta nästa steg efter sitt genombrott med 24 mål och 47 poäng 2024/25. Nej, han är inte den matchvinnande center som Flames saknar, men alla lag behöver en Coronato eller två, och Craig Conroy gjorde ett bra jobb som skrev långtidskontrakt med 22-åringen – sju år med en lönetaksträff på 6,5 miljoner dollar.

Resten är mer osäkert. Jegor Sjarangovitj kämpade med skador och nådde bara 17 mål efter att ha gjort 31 mål och 59 poäng året innan. Morgan Frost och Joel Farabee hade det tufft efter att ha kommit från Philadelphia Flyers i en trade mitt under säsongen och gjorde bara tre mål var. Connor Zary, fortfarande utan kontrakt som RFA, missade 28 matcher på grund av skador och hade väldigt svårt att få in pucken när han väl spelade. Lite bättre flyt för dessa fyra, kombinerat med fortsatt stabilitet från Blake Coleman och Mikael Backlund, kan ge Flames större offensiv utdelning 2025/26.

Och så tillför man nu även en naturlig powerplay-back till mixen …

Mikael Backlund går in på sin tredje säsong som lagkapten för Flames. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Calgary Flames försvar

Zayne Parekh är här, och det finns en god chans att han tillbringar större delen av säsongen med Flames efter att ha gjort 107 poäng med OHL:s Saginaw Spirit i fjol. Han debuterade i NHL under säsongsavslutningen 2024/25 och hann även med sitt första mål. Flames har inte haft en backtalang av den här kalibern sedan Al MacInnis för över 40 år sedan. Det är en hög ribba, men förväntningarna på Parekh är redan enorma – han är trots allt den enda OHL-backen sedan Bobby Orr att göra 30 mål i två raka säsonger.

Flames kommer förstås inte lasta Parekh med rollen som nummer ett i alla situationer direkt. Det ansvaret vilar på MacKenzie Weegar, som under radarn etablerat sig som en av ligans bästa backar sedan han kom från Panthers i Tkachuk-trejden. Han tjänar dessutom bara 6,25 miljoner per år. Det vore spännande att se honom få spela ihop med Parekh både i fem-mot-fem och powerplay.

Resten av backbesättningen är mer spretig, särskilt om Andersson – som hade en skadefylld säsong och hamnade på -36 i plus/minus-statistiken – blir bortbytt. Kevin Bahl är en okej shutdown-back för andraparet men dyr de kommande sex åren. Brayden Pachal och Joel Hanley har hämtats via waivers och överträffat förväntningarna. Daniil Miromanov och Jake Bean är båda typiska tweener-backar. Med flera starka backtalanger på väg upp i systemet kan man räkna med en hel del omsättning på positionen.

MacKenzie Weegar är Flames viktigaste kugge i försvaret. Foto: Stan Szeto-Imagn Images

Calgary Flames målvakter

Om Flames är trygga någonstans, så är det i målet. Dustin Wolf hade en Calder Trophy-värdig säsong 2024/25 med 29–16–8 och .910 i räddningsprocent i ett lag som inte borde ha varit i närheten av slutspel. Utan Wolf hade Flames varit ljusår ifrån niondeplatsen i väst.

Wolf behöver nytt kontrakt efter 2025/26 och kommer garanterat få en rejäl löneökning från sina nuvarande 850 000 dollar. Han är ansiktet utåt i Calgary just nu och ser ut att ha full kontroll över en av ligans 32 mest prestigefyllda starter i många år framåt. Om Flames till slut blir en contender de kommande åren kommer Wolf att spela en nyckelroll i det.

Frågan är bara vem som blir hans backup i år. Flames har tre målvakter på envägskontrakt men bara två platser. Ivan Prosvetov och Devin Cooley får slåss om bänkuppdraget. Prosvetov, 26, var en högt ansedd talang i Arizona och vann 20 matcher i KHL i fjol; Cooley, 28, var AHL All-Star men tappade formen i slutet av säsongen med skadeproblem. Prosvetov verkar ha fördelen just nu.

Dustin Wolf slog igenom med buller och bång i fjol.

Foto: James Carey Lauder/Imagn Images/Bildbyrån

Calgary Flames tränare

Ryan Huska gör sin tredje säsong bakom bänken i Calgary. Flames har inte nått slutspel under hans tid som huvudtränare, men han var tidigare assisterande i flera framgångsrika Flames-upplagor 2018–2023. Han tog över efter Darryl Sutter inför säsongen 2023/24.

Ett positivt besked: Brad Larsen återvänder som assisterande tränare efter att nästan helt ha missat fjolåret på grund av familjeskäl. Han var tidigare huvudtränare för Columbus Blue Jackets 2021–2023.

Cail MacLean och Trent Cull, båda tidigare huvudtränare i AHL-laget, ingår också i ledarstaben. Jordan Sigalet och Jason LaBarbera är målvaktstränare, medan Jamie ”Chips” Pringle går in på sitt 15:e år som videocoach.

Calgary Flames rookies

Parekh är den stora talangen, och om han inte har allvarliga problem med tempot i NHL kommer han få alla chanser att bevisa sitt värde direkt. Flames behöver en stjärnspelare på isen och han är deras bästa chans just nu. Även 2024 års förstarundeval Matvej Gridin kan bli proffs i år, men han lär tillbringa hela säsongen i farmarlaget.

Om Andersson trejdas kan Hunter Brzustewicz och Yan Kuznetsov ligga nära till hands. De bildade ett starkt backpar i AHL-laget Calgary Wranglers förra året och båda förväntas bli NHL-spelare. Brzustewicz kom från Vancouver Canucks i bytet för Elias Lindholm i januari 2024.

På forwardssidan är de flesta platserna satta, med Adam Klapka som den mest osäkra. Om någon blir skadad kan Sam Honzek, Rory Kerins, William Strömgren eller Sam Morton få chansen – tillsammans har de bara elva NHL-matcher.

Tre stora frågor för Calgary Flames

När blir Rasmus Andersson bortbytt?

Ryktena kring Andersson var konstanta inför draften och många trodde han var på väg till Los Angeles Kings. Men det har svalnat, och som blivande UFA använder Andersson sitt läge till att vägra kontraktsförlängning med vissa lag, vilket begränsar marknaden. Flames kan behöva vänta tills säsongen drar igång. Oavsett ser han inte ut att stanna i Calgary efter 2026.

När skriver Connor Zary nytt kontrakt?

Han är en av få kvarvarande RFAs utan kontrakt. Han gjorde 13 mål och 27 poäng på 54 matcher i fjol men var mycket skadedrabbad. Draftad som center, men har inte spelat mycket på den positionen i NHL. Ett tvåårskontrakt känns mest rimligt.

Är Adam Klapka redo för ett genombrott?

Med sina 203 cm och 107 kilo är han en av de största spelarna i NHL-historien. Till skillnad från många andra jättar är han ingen slagskämpe, utan en skicklig skridskoåkare som producerat bra i AHL och gjort sex mål och tio poäng på 31 NHL-matcher i fjol. Han spelade ibland till och med i förstakedjan med Huberdeau och Kadri. Kan han bli en pålitlig mitten sex-forward vore det en stor bonus.

Bjässen Adam Klapka har gett Flames fans en spelare att uppskatta. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Förutsägelse för Calgary Flames 2025/26

Flames överträffade förväntningarna 2024/25. Det går inte att säga något annat. Med hjälp av fantastiskt målvaktsspel och ett försvar som överpresterade rejält slutade de bara en poäng från slutspel när de på förhand förväntades missa stort.

Men att spå 2025/26 är inte så enkelt som att säga att de kommer att backa. Visst kan Wolf och backarna få svårare att upprepa fjolåret, men det är också osannolikt att de har lika stora problem med målskyttet igen. Zary, Sharangovich, Farabee, Frost och Martin Pospisil kommer alla från svaga säsonger, och Flames hade ligans näst sämsta skottprocent. Det kan ändras snabbt.

Vi säger att Wolf håller en hög nivå men inte kan upprepa sitt fenomenala rookiespel, medan Flames får fem 20-målsskyttar – varav ett par når 30. De slutar 15:e i mål framåt, 16:e i mål bakåt och 17:e i NHL-tabellen.

Calgary Flames trupp 2025/26

