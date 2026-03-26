New York Rangers är officiellt borta från slutspelsracet efter en nattens 3–4-förlust mot Toronto Maple Leafs. En säsong som började med stora förhoppningar har i stället utvecklats till en ny besvikelse.

Efter förlusten mot Toronto Maple Leafs i natt är New York Rangers nu matematiskt utslaget ur kampen om en plats i Stanley Cup-slutspelet.

Rangers var via två mål av Mika Zibanejad, hans 31:a och 32:a för säsongen, nära att hämta upp ett tremålsunderläge i Scotiabank Arena. De spelade stundtals ut Maple Leafs sett till spelövertag, men lagets upphämtning räckte inte hela vägen. Därmed blir New York det andra laget i NHL att missa slutspelet, efter Vancouver Canucks i Western Conference.

Säsongen inleddes med stora förhoppningar när den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren Mike Sullivan tog över som huvudtränare. Men det som såg lovande ut utvecklades snabbt till en upprepning av 2024/25 års säsong – då laget gick från att vinna Presidents’ Trophy till att missa slutspelet, vilket kostade dåvarande tränaren Peter Laviolette jobbet.

New York Rangers misssar slutspel för andra året i rad

Varningssignalerna kom tidigt. New York blev nollat i sina tre första hemmamatcher i Madison Square Garden. Långtidsskador på stjärnbacken Adam Fox och den tidigare Vezina-vinnande målvakten Igor Sjestjorkin försvårade situationen ytterligare, samtidigt som flera förlustsviter försatte laget i ett tufft läge.

När säsongen började spåra ur skickade general managern Chris Drury ett brev till fansen där han signalerade en form av ombyggnation – den andra på mindre än tio år. Kort därefter trejdades stjärnan Artemij Panarin till Los Angeles Kings i utbyte mot framtida tillgångar, tillsammans med ytterligare mindre förändringar i truppen.

Drury har nu ett bra utgångsläge inför sommaren, då Rangers sitter på två förstaval och fyra tredjerundval i den kommande NHL-draften.

Den enda nyckelspelaren med utgående kontrakt är backen Braden Schneider, som väntas bli restricted free agent.

Med några matcher kvar av säsongen återstår nu att utvärdera vilka spelare som kan bli en del av lösningen framåt. Rangers står för närvarande på ett facit på 28–34–9 och ligger sist i Eastern Conference, åtta poäng bakom närmaste lag.

I Toronto, som också går mot missat slutspel, var svensktrion William Nylander, Oliver Ekman Larsson och Calle Järnkrok alla poänglösa.

Toronto – N Y Rangers 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

Toronto: Jake McCabe, Nicholas Robertson, Dakota Joshua, John Tavares.

N Y Rangers: Mika Zibanejad 2, Alexis Lafreniere.