2–10 mot Boston Bruins, 4–8 mot Ottawa Senators. Under nattens match i Madison Square Garden krävde Rangers-fansen GM Chris Drurys avgång.

– Tidigare under säsongen förlorade vi matcher, men jag tyckte ändå att vi ansträngde oss, börjar Mika Zibanejad när han möter pressen.

Chris Drury och Mika Zibanejad, Rangers. Foto: Bildbyrån och AP Photo/Stephen Whyno.

New York Rangers blev överkörda i NHL, inatt igen.

Efter förra veckans blytunga 2–10-match mot Boston Bruins klev Mika Zibanejad och gänget ut på hemmapln mot Ottawa Senators. Endast 33 minuter senare visade resultattavlan 0–6, och i slutändan, efter en uppryckning föll man med hela 4–8. Burop spreds i Madison Square Garden och under en period hördes orden ”Fire Drury” från läktarplats.

Det tydliga kravet var riktat mot Chris Drury som varit GM i organisationen sedan 2021.

Mika Zibanejad: ”Det är svårt att svälja”

Efter målvaktsbytet, vid 0–6, var Mika Zibanejad en av de som såg till att rädda upp siffrorna något. Detta med två assist. Men efter slutsignal var han självklart besviken över sitsen som Rangers hamnat i där man endast vunnit två av sina tio senaste matcher och ligger sist i Eastern Conference.

– Tidigare under säsongen förlorade vi matcher, men jag tyckte ändå att vi ansträngde oss. Jag säger inte att vi inte gör det nu, men vi spelar inte bra. Förut tyckte jag insatsen var där och att vi förtjänade mer än vad vi fick ut, men det gör vi inte just nu. Och det är svårt att svälja, säger Zibanejad när han möter pressen.

Natten till lördag väntar ett möte med Philadelphia Flyers, på bortaplan.

New York Rangers – Ottawa Senators: 4–8 (0–4, 1–2, 3–2)

Rangers: Perrault (2), Laba, Lafreniere.

Senators: Batcherson, Jensen, Tkachuk, Cozens, Sanderson, Chabot, Perron, Stutzle.