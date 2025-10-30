New York Islanders petar sin stjärnforward Mathew Barzal i nattens bortamöte med Carolina Hurricanes. Anledning är att han kom för sent till morgonvärmningen i Raleigh.

– ”Barzy” är inte glad över det här, säger coachen Patrick Roy till Newsday.

Mathew Barzal petas av New York Islanders i bortamötet med Carolina Hurricanes. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Mathew Barzal har varit en av New York Islanders stora stjärnor ända sedan han slog sig in i NHL 2017. Men när Islanders i natt ställs mot Carolina på bortais kommer han inte att finnas på isen. Under torsdagen meddelade coachen Patrick Roy att 28-åringen petas som en disciplinär åtgärd.

– Han kom hit för sent i morse, förklarar Roy för Newsday efter att Barzal anlänt för sent till bussen.

– Vi försöker bygga en kultur runt det här laget och vi tog beslutet att han inte ska spela i kväll. ”Barzy” är inte glad över det här, men man respekterar beslutet. Han tog det på ett riktigt bra sätt.

Roy understryker att den kanadensiske forwarden kommer att vara tillbaka i laget när Islanders avslutar sin bortaturné med att möta Washington Capitals natten mot lördag.

– Absolut, ingen är arg på ”Barzy”. Det här handlar om kulturen vi bygger. Vi är ett lag, vi håller samman.

Mathew Barzal missade 52 matcher i fjol

Mathew Barzal har ett tungt fjolår bakom sig. Då begränsades han till 30 matcher på grund av skadebekymmer. Den här säsongen har han inlett lovande med åtta poäng (2+6) på sina nio första matcher.

Den spelskicklige centern gjorde succé som rookie 2017/18 och vann Calder Trophy efter att ha gjort 85 poäng som nykomling. De poängmässiga höjderna har han haft svårt att nå sedan dess. Men säsongen 2023/24 gjorde han 80 poäng på 80 matcher och såg ut att vara på väg att nå sin höga potential.

Barzal, draftad som 16:e spelare i första rundan 2015 av Islanders, är kontrakterad till 2031 på ett kontrakt som är värt i snitt 9,15 miljoner dollar per säsong.

Source: Mathew Barzal @ Elite Prospects