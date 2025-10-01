Luke Hughes blir kvar i New Jersey fram till 2032. Klubben har tidigare haft problem med att komma överens med den 22-åriga försvararen men nu är allt klart. Hughes har skrivit på ett kontrakt värt 63 miljoner dollar.

Luke Hughes. Foto: Ed Mullholland/Bildbyrån.

Luke Hughes, som varit restricted free agent utan kontrakt efter 2024/25, och hans New Jersey Devils har tidigare haft svårt att komma överens om detaljerna gällande en kontraktsförhandlingar. Men med den stundande NHL-säsongen i nära antågande har parterna kommit till en överenskommelse.

Luke Hughes har skrivit på för sju säsonger till i den rödvita tröjan, och blir därmed kvar i klubben fram till 2032. Avtalet är värt totalt 63 miljoner dollar, med nio miljoner dollars värde per säsong.

Luke spelar för närvarande med sin bror Jack Hughes, som har ett kontrakt som sträcker sig fram till säsongen 29/30.

Luke Hughes får högre lön än sina äldre bröder

Den 22-åriga försvararen gjorde sin NHL-debut säsongen 22/23, då han spelade två matcher för laget och noterades för två poäng (1+1). Säsongen efter slog han sig in i truppen och svarade för 47 poäng (9+38) på 82 matcher.

Under fjolårssäsongen stod han för 44 poäng (7+37) på 71 matcher. Han spelade dessutom åtta matcher för USA:s landslag, där han noterades för fem poäng (2+3) på åtta matcher.

I och med det nya kontraktet blir Luke Hughes bättre betald än sina äldre bröder. Äldsta brorsan Quinn Hughes, lagkampten för Vancouver Canucks, tjänar 7,85 miljoner dollar i sitt nuvarande kontrakt medan mellanbrorsan Jack tjänar åtta miljoner per säsong.

