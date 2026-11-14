HV71 vinner hemmamatchen mot Timrå.
HV71 vinner hemmamatchen mot Timrå.
Foto: Bildbyrån
Krönikor

OLAUSSON: Var har det här laget varit hela hösten?

Publicerad 14 november 2026 17:49
Robin Olausson
Robin Olausson
Redaktör och reporter
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Sju raka förluster och 0-2 i baken efter första perioden. Då reste sig plötsligt HV71 för att bryta mardrömssviten.
Laget har en lång väg att vandra, men insatsen i dag ger HV en fingervisning av vad som krävs för att vinna, skriver Robin Olausson.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Om HV71 hade förlorat lördagens hemmamatch mot Timrå hade det varit väldigt svårt att inte, redan nu rita in laget i kvalspel till våren. Då hade förlustsviten uppgått till åtta raka matcher och det hade varit svårt att se något ljus i tunneln. 

När HV kom ut som de gjorde i första perioden fanns det inte heller någonting som tydde på att det skulle bli annat än ytterligare ett nederlag. Den krisande defensiven fortsatte att spöka och två riktigt svaga försvarsinsatser gjorde att Timrå ledde med 2-0. 

Samma visa igen. 

Så tänkte nog många inuti Husqvarna Garden efter 20 spelade minuter. 

Nu kom dock historien att få ett annat slut. 

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Den här artikeln handlar om:

Lucas LagerbergSHLAndreas BorgmanFelix SandströmHV71