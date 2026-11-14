Här spräcker han SHL-nollan – framför brorsan

Lucas Stockselius har gjort sitt första SHL-mål.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Tidigare under säsongen var det lillebror Theo som vann Stockselius-kampen med 2–1, men när Örebro Hockey och Djurgårdens IF Hockey under lördagen ställdes mot varandra igen dröjde det inte länge innan Lucas fick jubla.

1.20 visade klockade när den 21-årige forwarden fick sträcka upp armarna. 1–0 var ett faktum, men även den DIF-fostrade spelarens första mål på SHL-nivå. Det efter fjolårets lån till Hockeyallsvenskan och Almtuna.

– Han har fått en del lovord från Martin Filander om hur han tagit sig an den här säsongen, hur han tagit steg och utvecklats, att han är klok ute på isen, berättade TV4:s kommentator Stefan Klemetz strax efter jublet.

Fick jubla framför brorsan: "Studsar lyckligt för mig"

Lucas Stockselius var uppskriven i en förstakedja med Patrik Karlkvist och Josh Dickinson, men det som gjorde målet ännu mer speciellt var säkerligen det att brorsan Theo stod på andra sidan.

– Jättekul att göra mål, och framförallt här i Behrn Arena, att visa fansen att man kan producera, säger Lucas Stockselius till TV4.

– Jag vet att han (Patrik Karlkvist) gillar att skjuta så jag försöker ta mig på mål och så studsar den lyckligt för mig den här gången, fortsätter han om själva målet.

Matchen pågår!