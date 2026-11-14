Nya succén inför JVM: Derbykung

Inför 1 047 åskådare i VBO Arena tog hemmalaget kommandot direkt i den första perioden genom Hugo Orrsten. Nybro kvitterade i inledningen av mellanperioden via Måns Krämer, men Vimmerby svarade blixtsnabbt.

Två mål inom loppet av bara nio sekunder från Hugo Lejon och Isac Andersson gav hemmalaget ett 3–1-ryck. Tim Lindfors reducerade dock för gästerna innan paus.



I den tredje perioden tryckte Nybro på hårt för en kvittering, men i kassen storspelade Luleå-lånet Isak Sörqvist. Målvaktstalangen, som jagar en plats i Juniorkronornas trupp, höll tätt i slutakten och landade på 94,12 i räddningsprocent.



När Nybro drog på sig ett större straff (5 min charging) i mitten av perioden avgjorde Vimmerby matchen. Max Karlsson och Hugo Lejon utnyttjade det numerära överläget och spikade slutresultatet till 5–2 – vilket säkrade lagets åttonde hemmapoäng för säsongen (sämst i Hockeyallsvenskan).

Vimmerby – Nybro Vikings: 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

Vimmerby: Hugo Orrsten, Hugo Lejon (2), Isac Andersson, Max Karlsson

Nybro: Måns Krämer, Tim Lindfors

Skott: 29–34 (9–12, 9–12, 11–10)

Publik: 1 047

