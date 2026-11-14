Kaoset i slutminuterna: ”Oj, oj, oj vad dumt"

Lagerberg drog på sig ett sent matchstraff.

Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Det var med sex minuter kvar att spela av lördagens viktiga möte med Timrå som bortalagets Lucas Forsell föll mot isen i samband med en tekning. Domarens arm flög snabbt upp och hela Husqvarna Garden tystnade.

HV71 hade tappat in 3–4 ett par minuter tidigare och plötsligt hade man kniven mot strupen efter sju raka förluster. Skulle inte heller detta ge en seger?

Efter en kortare granskning, där det var tydligt att Lucas Lagerberg satt upp klubban i ansiktet på Forsell, stod matchstraffet klart. Backen fick lämna för omklädningsrummet, samtidigt som Forsell också klev ut med handen för ansiktet.

– Oj, oj, oj vad dumt han kliver in, sa TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen.

Timrå tog själva en utvisning några minuter senare och dramat levde hela vägen in till slutsignal.

HV71 – Timrå: 4–3 (0–2, 2–0, 2–1)

HV71: Ignberg Nilsson, Mysak, Fransson, Rousek.

Timrå: Heikkinen, Lander, Hardegård.

