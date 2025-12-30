”MoJo” bjöd på show i Las Vegas – storspelade i natt

Minnesota Wild bortabesegrade Vegas Golden Knights med 5–2.

Då stod lagets svenske forward Marcus Johansson för fyra poäng i segermatchen.

Marcus Johansson stod för fyra poäng mot Vegas i natt.

Foto: John Locher/AP/Alamy

Marcus Johansson bjöd på en riktig show i Las Vegas i natt när hans Minnesota Wild besegrade Vegas Golden Knights med 5–2.

Den svenske veteranen öste in fyra poäng i segermatchen fördelat på ett mål och tre assist och stod för sin första fyrapoängsmatch i NHL sedan slutet av mars 2017, då han gjorde fyra poäng med Washington mot just Minnesota.

35-åringen inledde matchens målskytte efter blott 26 sekunder i den första perioden, då han överlistade Carter Hart med ett direktskott i första bytet. Johansson fyllde därefter på med passningspoäng till Matt Boldys 2–0-mål i öppningsakten, samt Jared Spurgeons 3–0-mål och landsmannen Joel Eriksson Eks 5–0-mål i mittperioden.

Marcus Johansson har gjort 32 poäng på 38 matcher

”MoJo” har nu producerat totalt tolv mål och 32 poäng på 38 matcher för Minnesota Wild den här säsongen, vilket gör honom till lagets tredje poängbästa spelare bakom Matt Boldy och Kirill Kaprizov (båda 47 poäng).

Förutom sitt 5–0-mål stod Joel Eriksson Ek även för en assist i matchen för Minnesota, medan landsmannen Jonas Brodin lämnade isen med två assistpoäng i protokollet. Filip Gustavsson vaktade kassen för Wild oc stoppade 14 av 16 skott i segermatchen.

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild 2–5

Vegas: Brayden McNabb (2), Mark Stone (9).

Minnesota: Marcus Johansson (12), Matt Boldy (25), Jared Spurgeon (3), Brock Faber (8), Joel Eriksson Ek (10).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.