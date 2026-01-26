Mock Draft: Stenberg etta – så kan svenskarna väljas i NHL-draften

Juniorexperten Steven Ellis tittar närmare på årets kull av spelare inför NHL-draften.

I sin ”mock draft” tar Ivar Stenberg plats som etta – och ytterligare fyra svenskar tar plats i första rundan av sin mock draft.

Den här texten är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Vi har nu passerat halvvägs i säsongen inför NHL-draften 2026, vilket betyder att det är dags att ha lite kul.

Vi har ännu inte gjort någon “mock draft” den här säsongen, just eftersom urvalet har varit relativt litet där saker och ting kan förändras från kväll till kväll. Men med Canucks som har cementerat sin position som NHL:s överlägset sämsta lag kände vi att det var dags att skaka om lite.

Som alltid är mock drafts inte detsamma som draft boards. Det handlar om att försöka förutspå vad ett lag kan tänkas göra, baserat på tidigare draftstrategier, lagets behov och liknande faktorer. Vi släpper en ny draft board nästa vecka – och spoiler alert – Ivar Stenberg är då ny etta.

Mycket kommer att förändras under de kommande månaderna. Draftordningen blir inte fastställd förrän i slutet av juni. Men sett till hur det ser ut i dag, är det här hur de 31 draftvalen skulle kunna se ut i Buffalo. Och kom ihåg – allt detta är bara på skoj:

1. Vancouver Canucks: Ivar Stenberg, fw (Frölunda, SHL)

Den växande konsensusen bland scouterna är att Stenberg blir den första spelaren som väljs. Även om de flesta håller med om att Gavin McKenna har mer renodlad skicklighet, har Stenberg förmågan att påverka matchbilden på fler sätt, även utan puck. De imponerande siffrorna mot seniorer skadar inte heller. Det skulle inte vara förvånande om de satsade högt på McKennas talang, men Canucks behöver någon som verkligen kan göra skillnad över hela isen – och där ligger Ivar Stenberg steget före just nu.

2. St. Louis Blues: Gavin McKenna, fw (Penn State University, NCAA)

Säsongen 2025/26 har varit en total katastrof för Blues, vilket ger dem chansen att landa en framtida franchise-spelare här. McKennas spel har granskats hårt i år, men han stod för 14 poäng i JVM och har spelat sin bästa hockey sedan återkomsten till Penn State. Med tanke på hur jämnt det är mellan de två främsta spelarna i år, borde Blues-fansen vara väldigt nöjda med att få möjligheten att välja någon av dem.

3. Calgary Flames: Tynan Lawrence, c (Boston University, NCAA)

Flames är i behov av mer centerdjup, särskilt om de väljer att trejda bort Nazem Kadri. De skulle då kunna välja mellan Tynan Lawrence och Caleb Malhotra. Lawrence har haft det tufft poängmässigt i början av sin collegekarriär, men att byta lag mitt under säsongen – dessutom till en högre nivå – är aldrig enkelt. Scouterna uppskattade dock flytten, och om han hittar rätt kan Lawrence lyfta sitt draftvärde längre fram. Kom ihåg: man draftar för framtiden, inte för nuet. Få spelare i den här klassen kan påverka spelet både med och utan puck på samma sätt som Lawrence.

4. Winnipeg Jets: Keaton Verhoeff, b (University of North Dakota, NCAA)

Jets gillar Elias Salomonsson, och Sascha Boumedienne är heller inget dåligt prospect. Men Keaton Verhoeff skulle direkt bli Winnipegs främsta backtalang – en spelare som kan göra stor skillnad nästan omedelbart. Det skulle inte förvåna mig om de valde Chase Reid eller Alberts Šmits här, men Verhoeffs kombination av storlek, rörlighet och offensiva spelförståelse gör honom till förstavalet på plats fyra.

5. New York Rangers: Chase Reid, b (Soo Greyhounds, OHL)

Jag kan absolut se Reid gå så högt som trea, så det här vore ett kap för Rangers. Han är skicklig på att sakta ner spelet när det behövs. Reid är en stark puckfördelare som slår utmärkta passningar från egen zon och har den defensiva medvetenheten som krävs för att hinna hem efter offensiva utflykter. Sett till ren talang har Reid en enorm uppsida.

6. Chicago Blackhawks: Ethan Belchetz, fw (Windsor Spitfires, OHL)

Med sina 196 centimeter och 103 kilo är Belchetz en mänsklig murbräcka. Han är dock ingen klassisk power forward – utan är oerhört skicklig. Förstavalet från OHL-draften 2024, Belchetz kan dominera runt mål och besitter dessutom ett riktigt tungt skott. Om Blackhawks draftar honom kan han skapa kaos och ta ett större fysiskt ansvar bredvid spelare som Connor Bedard eller Frank Nazar.

7. Nashville Predators: Alberts Šmits, b (Jukurit, Liiga)

Predators kan gå flera vägar här. Belchetz som kaosfaktor med ett farligt skott är ett alternativ. Oliver Suvanto med sin stora kropp centralt är ett annat. Kanske lockar Carson Carels mer. Men här går jag på bästa spelare tillgänglig – och det är Šmits. Han imponerade i JVM, är uttagen till OS och spelar redan 20 minuter per match mot seniorer. Det känns som nästa Moritz Seider – och han skulle omedelbart bli Nashvilles främsta backtalang.

8. Washington Capitals: Caleb Malhotra, c (Brantford Bulldogs, OHL)

Här handlar det helt enkelt om att ta den bästa spelaren som är tillgänglig – och det är Malhotra. Kan han vara borta redan här? Absolut. Hans förmåga att vänta ut motståndare innan han slår en passning i sista sekunden in i en farlig yta är oöverträffad. Han är en stark skridskoåkare, spelar ett gediget tvåvägsspel och tvekar inte att använda fysiken.

9. Columbus Blue Jackets: Carson Carels, b (Prince George Cougars, WHL)

Vissa scouter menar att Carels kan bli den andra backen som väljs, efter Verhoeff eller Reid. Hans defensiva spelförståelse, tvåvägsspel, fysiska styrka och höga hockey-IQ gör honom till en av årets främsta backtalanger. Han spelar mycket, är trygg med pucken och extremt effektiv på att bryta spelet. Blue Jackets skulle kunna satsa på Viggo Björck för en högre uppsida, men Carels tak som stabil tvåvägsback är för högt för att ignorera.

10. Ottawa Senators: – (Ottawa har blivit av med sitt förstarundeval i årets draft)

Beklagar, Sens-fans.

11. New Jersey Devils: Adam Novotný, fw (Peterborough Petes, OHL)

Devils behöver en stark forward som kan göra skillnad med pucken, och detta känns som en perfekt matchning. Novotnýs aktier har fortsatt att stiga de senaste veckorna. Han hade svårt att få utdelning i JVM, men påverkade spelet konsekvent med puck och var dessutom mycket effektiv genom att vinna tillbaka pucken.

12. Los Angeles Kings: Daxon Rudolph, b (Prince Albert Raiders, WHL)

Kings kan gå i vilken riktning som helst här, vilket är anledningen till att jag väljer den bästa tillgängliga spelaren. Backen från Prince Albert producerar starka siffror och är på väg mot runt 80 poäng. Rudolph är 188 centimeter lång, väger 92 kilo och är exceptionellt smart både med och utan puck. Han har varit nästintill dominant i spelet den senaste tiden – definitivt värt att följa att se hur långt han kan nå.

13. San Jose Sharks: Ryan Lin, b (Vancouver Giants, WHL)

San Jose har gjort mycket för att stärka sin backsida de senaste åren, men de bör absolut välja Lin om han finns kvar här. Tanken på Lin som quarterback i Sharks powerplay i över ett decennium är tillräckligt för att få vem som helst entusiastisk. Han är skicklig, smart och en utmärkt skridskoåkare. Invändningen gäller storleken, men scouter ser honom ändå som en högklassig puckförande back. Satsa alltid på skicklighet.

14. Philadelphia Flyers: Malte Gustafsson, b (HV71, Sverige U20)

Det här känns som ett klassiskt Flyers-val. De älskar stora, starka spelare – och Malte Gustafsson kombinerar det med mycket god rörlighet. Den 193 centimeter långa backen spelar redan mycket mot seniorer i SHL och får dessutom speltid i powerplay. Bara hans skridskoåkning gör honom mycket intressant.

15. Chicago Blackhawks (via Florida Panthers): Viggo Björck, c (Djurgårdens IF, SHL)

Blackhawks har redan gott om centrar, men Viggo Björck – eller till och med Anton Frondell – kan mycket väl flyttas ut på kanten. Jag älskar tanken på Björck som framspelare till Connor Bedard för direktskott i powerplay. SHL-siffrorna sticker inte ut, men hans JVM-spel visade vad han kan göra med rätt omgivning. Scouterna är väldigt höga på honom just nu.

16. Boston Bruins (via Toronto Maple Leafs): Oscar Hemming, fw (Boston College, NCAA)

Precis som Philadelphia gillar Boston stora forwards, och Hemming passar perfekt. Han var lysande i Hlinka Gretzky Cup men har missat större delen av säsongen på grund av en kontraktstvist hemma. I sin andra collegematch noterades han för två assist, och de tidiga rapporterna är mycket positiva. Hemming är en av draftens främsta power forwards och ett givet val om han finns kvar. Låt inte den begränsade speltiden lura er – scouterna älskar honom.

17. Seattle Kraken: Oliver Suvanto, c (Tappara, Liiga)

Kraken har draftat många centrar de senaste åren, men om Suvanto finns kvar här är det värt att ta chansen. Han har spelat hela säsongen mot seniorer i Tappara och visat sig vara stabil defensivt. Internationellt har han varit pålitlig, ofta mot äldre motstånd. Poängen i ligan imponerar kanske inte, men spelet utan puck är svårt att inte gilla.

18. Anaheim Ducks: Elton Hermansson, fw (MoDo, HockeyAllsvenskan)

Elton Hermansson är en av mina favorit-svenskar i år och skulle ge Ducks en stark målskytt inför framtiden. Han är skicklig med pucken, skapar ständigt högkvalitativa chanser och kan dominera helt och hållet i powerplay. Hermansson är ännu inte komplett som spelare, men hans spel i HockeyAllsvenskan och internationellt bör göra Ducks-fansen spända ifall de får chansen att välja honom.

19. San Jose Sharks (via Edmonton Oilers): J.P. Hurlbert, c/fw (Kamloops Blazers, WHL)

Hurlbert spelar både center och ytterforward, och hans resultat i år har varit smått otroliga. Han ledde CHL:s poängliga under första halvan av säsongen och såg också stark ut i CHL USA Prospects Challenge. Storleken är ett orosmoment – och scouterna tvekar kring hans fysiska styrka på NHL-nivå – men skottet är elit för åldern och spelförståelsen hög. Han kan gå topp 15 om ett lag verkligen tror på honom. Det borde de göra.

20. Utah Mammoth: Xavier Villeneuve, b (Blainville-Boisbriand Armada, QMJHL)

Villeneuve har producerat starkt under de tre senaste åren och var lysande i U18-VM i våras. Han älskar att ha pucken och fördela spelet, samtidigt som han är ett monster i powerplay. Med sina 180 centimeter är han inte idealiskt stor, men kompenserar det med sin puckskicklighet. Jag skulle kunna se honom gå ännu tidigare, men backstorlek prioriteras ofta och därför lär han falla längre ner. Det kan dock bli till Utahs vinst, de har redan tillräckligt med storväxta backar för att ta en talang som Villeneuve.

21. Boston Bruins: Nikita Klepov, fw (Saginaw Spirit, OHL)

Bruins har draftat flera centrar de senaste åren och skulle nu kunna plocka en av OHL:s farligaste forwards. Klepov glänste nyligen i OHL Top Prospects Game och visade hur giftig han är i de offensiva ytorna. I sin första OHL-säsong är han på väg mot cirka 40 mål och 50 assist. Han är lika skicklig som både målskytt som framspelare och skulle passa perfekt bredvid James Hagens.

22. New York Islanders: Ilia Morozov, c (Miami University, NCAA)

Det är nästan galet hur bra Morozov varit. Produktionen sticker inte ut, men som NCAA:s yngsta spelare har han klarat av att spela 20 minuter per match på ett utmärkt sätt. Med sin 190 centimeter långa kropp, aggressiva forecheck och hårda spelstil kan han bli en effektiv andra- eller tredjecenter bakom Cal Ritchie för Islanders.

23. Pittsburgh Penguins: Wyatt Cullen, fw (USNTDP)

Det här känns som ett klassiskt Wes Clark-val – någon som inte får mycket uppmärksamhet men ändå har alla verktyg för att bli en effektiv NHL-spelare. Cullen var USA:s bästa spelare i CHL USA Prospects Challenge i höstas och var nyligen också den bästa forwarden i USA Hockey All-American Prospects Game. Han är extremt bra på att ta sig till mål och hugga på returer. Han är son till NHL-veteranen Matt Cullen och har stark skridskoåkning, högt hockey-IQ och ett snabbt, lurigt skott. En framtida stabil forward för en andra- eller tredjekedja.

24. Buffalo Sabres: Juho Piiparinen, b (Tappara, Liiga)

Piiparinen är en smart back som sällan gör misstag med pucken. Han håller det enkelt men kan också bära upp pucken och spela fysiskt när det krävs. Han har stått upp bra mot seniorer och varit stabil internationellt. Sabres behöver fler pålitliga högerfattade backar och med tanke på hur stabil han är i egen zon skulle Piiparinen kunna vara ett attraktivt alternativ.

25. Montréal Canadiens: Mathis Preston, fw (Vancouver Giants, WHL)

Prestons aktier har sjunkit något de senaste veckorna, men förhoppningen är att flytten till Giants ger honom en nytändning. Jag har älskat honom i de olika showcase-turneringar som han har spelat i, men WHL-produktionen har varit ojämn. Det finns dock talang i överflöd, och han är en utmärkt skridskoåkare.

26. New York Rangers (via Dallas Stars): Alessandro Di Iorio, c (Sarnia Sting, OHL)

Di Iorio har imponerat varje gång jag sett honom den här säsongen. Även när han inte gör mål så driver han spelet, tar kloka beslut och gör sina lagkamrater bättre. Han är skicklig på att transportera pucken genom mittzon och kombinerar bra speluppfattning med ett snabbt avslut. Han var borta lite under början av säsongen, men jag gillar hur Di Iorio har klivit fram när han har ögon på sig.

27. Vancouver Canucks (via Minnesota Wild): William Håkansson, b (Luleå HF, SHL)

Det finns inget flashigt i William Håkanssons spel, men Sverige gillade verkligen honom i en mer defensiv roll under JVM där han fick ett stort ansvar. Han spelade inte mycket på slutet, men fick alltid förtroendet i boxplay tack vare sin räckvidd och fysik. Det är en rå talang som spelar enkelt samtidigt som han gör ett bra jobb på att störa motståndarna och blockera skottvägarna. Lag älskar stora backar och även om han är 193 centimeter lång är han en av de mer rörliga stora backarna i årets draft.

28. Detroit Red Wings: Niklas Aaram-Olsen, fw (Örebro HK, SHL)

Red Wings har en förkärlek för talanger som spelar i Sverige. Niklas Aaram-Olsen är en av de bästa i år och kan bli en framtida nyckelspelare för Norge internationellt. Han skjuter gärna och spelar med kraft trots att han inte är den största spelaren. Han har haft svårt att producera mot seniorer men där har han knappt fått någon istid. Mot jämnåriga spelare har han dock varit ostoppbar – och är en stor anledning till att Norge spelar JVM nästa år.

29. Calgary Flames (via Vegas Golden Knights): Adam Goljer, b (Trenčín, Slovakien)

Jag är ett stort fan av Goljer. Jag ser honom som en back för ett andra- eller tredje backpar i framtien. Han har varit stark på U20-nivå i år och var en favorit för mig redan i U18-landslaget. Offensiven är inte hans signum, men defensivt är han extremt pålitlig. Flames har redan några bra unga backar men att få in en spelare med Goljers lugn och storlek skulle inte skada.

30. Carolina Hurricanes: Tomas Chrenko, c (Nitra, Slovakien)

Det finns kanske ingen mer effektiv powerplay-forward i den här draftklassen än Chrenko. Han var elektrisk i JVM och en av de bästa spelarna i U18-VM förra året. Han behöver bli bättre i fem-mot-fem, men i numerärt överläge är han en äkta game-changer. Hurricanes gillar spelare som har en hög uppsida – och det här känns som att Chrenko skulle passa bra där.

31. Seattle Kraken (via Tampa Bay Lightning): Simas Ignatavicius, fw (Genève-Servette, NL)

Ju mer jag ser Ignatavicius, desto mer gillar jag honom. En 191 centimeter lång forward som har haft en stark säsong i Schweiz högsta liga och dominerat internationellt för Litauen. Han är väldigt mångsidig och påverkar spelet på flera olika sätt, både med och utan puck. Ignatavicius är stark defensivt, har ett bra skott, spelar med en tydlig fysik och hög skicklighet. Han vore perfekt bredvid någon som Berkly Catton.

32. New York Islanders (via Colorado Avalanche): Nikita Shcherbakov, b (Tolpar Ufa, MHL)

Med Matthew Schaefer som slår igenom i NHL och Jesse Pulkkinen samt Kashawn Aitcheson som utvecklas väl, har Islanders redan en stark backsida på gång. Ändå gillar jag tanken på Shcherbakov, som fortsätter klättra på draftlistorna. Den 196 centimeter långa backen inledde säsongen i KHL men har främst spelat i andraligan sedan slutet av september. Han är stark, men också rörlig, vilket är en viktig kombination för en spelare med hans storlek.