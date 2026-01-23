Efter infekterade flytten – upplagt för vrede när storstjärnan återvänder

I natt är Mitch Marner tillbaka i Toronto för att möta Maple Leafs för första gången sedan den omtalade flytten till Vegas Golden Knights förra sommaren. Hur kommer hemmafansen att reagera på storstjärnans återkomst. Antagligen med vrede och kanske till och med hat. Marner tonar ned matchens betydelse – men det lär inte Maple Leafs supportrar göra, menar Matt Larkin.

Toronto kokar inför Mitch Marners återkomst efter flytten till Vegas Golden Knights i somras. Foto: Canadian Press / Alamy

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Ett halvår i ”Syndernas stad”Sin City” och Mitch Marners pokeransikte har inte blivit det minsta bättre.

Okej, han erkände att det kändes märkligt att vakna upp på ett hotell i sin hemstad på fredagsmorgonen – inför match. Det medgav han för journalisterna som mötte honom på Ritz-Carlton i Toronto. Det var första gången Marner gjorde det som medlem i ett bortalag på besök hos Maple Leafs. Smått surrealistiskt.

Men i övrigt var Marner under den lågmälda och närmast vemodiga presskonferensen fast besluten att inte bjuda på särskilt mycket. Vegas Golden Knights skulle strax dra på sig matchtröjorna inför fredagskvällens möte i Scotiabank Arena, och Marner stod inför att möta det enda NHL-lag han någonsin hejat på eller spelat för under sina första 28 år i livet. Känslorna i arenan kommer att vara uppskruvade till max. Ändå bar Marner samma rustning som han haft under större delen av sina nio säsonger i Leafs – och höll media på armlängds avstånd.

Han sa att han inte behövde upprepa hur han kände inför matchen, eftersom han redan pratat om det i somras. Han är fast besluten att ”inte se tillbaka längre” och att följa rådet att tona ned ögonblicket så mycket som möjligt.

– Det är ännu en hockeymatch, att bara gå ut och spela och försöka göra det man brukar göra för att hjälpa laget att vinna, säger Marner.

Fans reste över hela kontinenten för att bua åt Marner

Och ja, det är standardbeteende för 95 procent av NHL-spelarna, så det är svårt att klandra honom. Spelare är programmerade att minimera betydelsen av upphypade matcher i varje läge. Därför var det ingen stor överraskning att Marner följde det manuset – lika lite som när Leafs beskrev uppvärmningen inför torsdagsmatchen i Vegas, en 6–5-thriller i sudden death som Golden Knights vann i T-Mobile Arena, som ”helt normal”. Just det. Helt normalt att fans till ett spelares ursprungliga lag reser tvärs över kontinenten för att bua åt honom i hans egen arena varje gång han rör pucken.

Ett stort mediauppbåd mötte Mitch Marner i Toronto på fredagen. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Att påstå att insatserna inte är på riktigt i fredagens match är helt enkelt fel, sett till sammanhanget kring Marners återkomst till Scotiabank Arena.

Det fanns den utdragna och infekterade kontraktsförhandlingen inför avtalet han skrev 2019, noggrant återberättad av Sportsnets Elliotte Friedman tidigare i veckan. Det fanns bytesryktena som följde Marner hela förra säsongen när han gick in i sitt sista år på kontraktet Det fanns den nobbade trejden till Carolina Hurricanes för Mikko Rantanen förra vintern, när Leafs bad Marner att avstå sin no trade-klausul. Det fanns rapporterna om att han och hans familj redan letade bostad i Vegas månader innan förra säsongen var över. Och mest ökänt av allt: när Marners hemadress spreds på sociala medier efter Leafs förnedrande hemmaförlust i match sju mot Florida Panthers i andra rundan av Stanley Cup-slutspelet 2025 – och den efterföljande intervjun där Marner berättade att han inte längre kände sig trygg i sin hemstad.

Och så förstås själva avskedet: en sign-and-trade där Marner skickades till Vegas med ett åttaårskontrakt värt 96 miljoner dollar.

Så ja – fredagens match betyder enormt mycket. Det är första gången Marner kliver ut på isen i Scotiabank Arena sedan den sista bilden av honom: håret snustorrt, utslagen, skrikandes åt sina lagkamrater att ”wake the fuck up!” medan säsongen – och hans barndomsdröm – rann honom ur händerna.

Vilda burop, applåder eller rungande hyllningar?

Inga fler spekulationer. Inga fler sömnlösa nätter. Den 23 januari 2026 är äntligen här.

Leafs kommer självklart att hylla sin sjätte bäste poängplockare genom tiderna under matchen – en omtyckt ledare och kulturbärare under sina år i klubben. Och fansen kommer att visa starka känslor: vilda burop (troligt), ett krig mellan burop och applåder (möjligt) eller rungande hyllningar (knappast).

Spelarna kommer inte att sätta tonen för matchen. Det kommer publiken att göra. Vi kan förvänta oss slutspelsstämning och höga decibelnivåer, vilket lär påverka matchen åtminstone inledningsvis. Hur kommer Marner att hantera det – och videohyllningen?

– Jag är säker på att det verkligen kommer att slå till när hyllningen börjar, säger Marner. Jag ska försöka njuta av det och sedan snabbt gå tillbaka till hockeyn. Men ja, jag vet inte – jag har inte tänkt så mycket på det. Jag försöker låta bli. Jag vet att det kommer att vara ett konstigt, coolt och speciellt ögonblick, allt på en gång.

Mitch Marner har funnit sig till rätta i sitt nya lag. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Marner säger att han inte haft någon kontakt alls med sina gamla lagkamrater i Leafs under veckan – fullt förståeligt, med tanke på att de är motståndare. Däremot mindes han hur John Tavares hanterade det kyliga mottagandet i New York 2018/19, när han för första gången återvände till Islanders efter att ha lämnat klubben som free agent. Marner noterade hur lugn Tavares var i mötet med hatet.

Men Tavares är generellt en mer stoisk personlighet. Marner har alltid åkt mer med känslorna i spelet – och med vad fans och media tycker och säger om honom, på gott och ont. Och det går egentligen inte att veta hur han kommer att känna förrän han kliver ut på isen i kväll.

Hejade på Mats Sundin som barn – innan han själv drog på sig Toronto-tröjan

Kanske är det därför Marner både ser fram emot matchen och samtidigt medger att det handlar om att rycka av ett plåster.

– Jag tror det finns lite av båda i de där ögonblicken, säger Marner till Daily Faceoff. Förväntan. Jag ska gå ut och spela hockey och göra min grej. Jag är säker på att när matchen är över kommer jag mest vara glad över att det är över och att få lägga det bakom mig.

Som Marner sa i fredags: han kommer alltid att bära med sig det overkliga i att ha hejat på Mats Sundin som barn – för att sedan själv dra på sig tröjan och leva sin fantasi i nio säsonger. Men det betyder inte att de cirka 19 000 fansen på läktarna kommer att fira det.

Inte vid hans första hemkomst. Kanske en dag, om några år, när såren har läkt.

– Jag har alltid uppskattat dem, säger Marner. Jag älskar det de alltid gav – passionen. De låter dig veta vad de tycker, och det är något man kan uppskatta.

Och ja – det kommer de att göra på fredagskvällen.

