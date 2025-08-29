Mitch Marner har lämnat Toronto Maple Leafs efter nio år.

Nu öppnar han då upp om hotbilden mot honom efter förlusten mot Florida Panthers i vårens slutspel.

– När ens familjs säkerhet hotas, särskilt när man har en nyfödd son, då tycker jag inte att det är acceptabelt, säger Marner till TSN.

Mitch Marner har lämnat Toronto Maple Leafs efter 657 matcher för klubben. Foto: AP Photo/Alamy

En av årets stora snackisar i NHL var Mitch Marner och hans framtid i Toronto Maple Leafs. Tidigare i somras blev det då klart att stjärnan lämnar Toronto efter nio säsonger i föreningen. Han trejdades i stället till Vegas Golden Knights där han skrev ett jättekontrakt värt över 900 miljoner kronor över de kommande åtta åren.

I en intervju med TSN öppnar Marner nu upp om anledningen bakom flytten.

– Vi hade bestämt oss för att det var dags för ett nytt kapitel. Vi älskade att vara i Toronto och vara nära familj och vänner men vi kände att vi behövde ett nytt kapitel i livet. Då ville vi se över våra alternativ och se vad som fanns där ute innan vi hittade något som vi verkligen gillade, säger Marner.

Känslosamma avskedet i Toronto Maple Leafs

Mitch Marner har varit en del av kärnan i Toronto under många år och kom upp till NHL samtidigt som bland annat Auston Matthews och William Nylander. Det var då känslosamt för Marner att ta farväl av sina lagkompisar och nära vänner.

– Vi kom in tillsammans och växte upp ihop. Marknaden i Toronto var tuff för oss alla under stunder och vi behövde verkligen luta oss mot varandra och stötta varandra. Det var väldigt tufft att ringa upp de killarna och berätta vad som var på väg att hända. Det var känslosamt och reaktionen från alla var bara att situationen suger, men sådan är sporten ibland.

Toronto Maple Leafs har ofta varit topptippade i NHL och gått riktigt bra i grundserien för att sedan misslyckas i Stanley Cup-slutspelet då den klassiska klubben inte har fått lyfta bucklan sedan 1967. Flera av stjärnorna, och i synnerhet Mitch Marner, har då ofta pekats ut som en syndabock vid slutspelsuttågen. Marner menar nu också att det har påverkats hans tid i Toronto.

– För alla negativa kommentarer där ute, så vet du att det också finns så många kärleksfulla kommentarer. Problemet är att de kärleksfulla kommentarerna inte syns lika mycket som de hatiska, och det är bara så livet är, och det är lite så sociala medier har blivit.

Mitch Marner om hoten

Efter förlusten mot Florida Panthers i den sjunde och avgörande matchen i våras gick det över gränsen. Marner berättar nu om hoten som han fick efter förlusten.

– Min svärfar ringde bara fem minuter efter att vi kommit hem från matchen och sade, ’Jag vill bara att du ska veta att vi har fått folk som skickat skärmdumpar på en kille som lagt ut din adress på nätet och sagt att om folk vill komma förbi och säga ”hej då” – så är det här adressen.’ Och det var såklart tufft. Vi har på sätt och vis fått hantera det här i ungefär två år nu. Marknaden är väldigt passionerad. De älskar laget. Jag menar, jag vet det – jag är född och uppvuxen där. Jag har varit en del av ”Leafs Nation” länge. Men ja, när ens familjs säkerhet hotas, särskilt när man har en nyfödd son, då tycker jag inte att det är acceptabelt.

Mitch Marner hade då vakter utanför sitt hus dygnet runt för att säkerställa sin familjs säkerhet.

– Bara för att vara säker på att ingen kommer hem till huset. Och även säkerheten när man försöker gå ut med hunden eller barnet, så det var lite olyckligt. Ja, vi alla får hantera sådant här. Ibland händer det bara.

Lämnar för spel i Vegas Golden Knights

Enligt Marner blev det därför ett bitterljuvt farväl till Toronto. Även om det var mycket negativitet och supporter-beteende som gick över gränsen menar också Marner att han fått mycket kärlek under sina år i klubben.

– Jag kommer för evigt vara tacksam att ha varit en ”Leaf” och att ha burit det klubbmärket under nio år. Jag har gett mitt allt åt klubben under de nio åren och det suger bara att vi inte lyckades vinna under den tiden, säger 28-åringen.

Mitch Marner draftades som fjärde spelare i NHL-draften 2015 och blev sedan en stjärnspelare för Toronto Maple Leafs. På 657 matcher för Toronto gjorde han hela 741 poäng, vilket är femte bäst i klubbens historia. Förra säsongen var Marners bästa i karriären då han gjorde 102 poäng på 81 matcher. De kommande åren kommer dock storstjärnan att spela för Vegas Golden Knights.

Source: Mitchell Marner @ Elite Prospects