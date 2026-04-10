Dallas Stars tog en viktig seger i jakten på hemmafördel i natt – men oron växer kring stjärnbacken Miro Heiskanen. Efter att ha utgått i mötet med Minnesota Wild ska finländaren genom en röntgen under fredagen för att ta reda på sin skadas omfattning.

Dallas Stars tog ett kliv närmare hemmafördel i den första rundan av Stanley Cup-slutspelet efter en stark seger med 5–4 mot Minnesota Wild natten mot fredag.

Segerglädjen dämpades dock rejält av skadebeskedet kring lagets nyckelback Miro Heiskanen. Med endast tre matcher kvar av grundserien tvingades 26-åringen kliva av redan i den första perioden – och han återvände aldrig till spel.

Situationen uppstod när Wild-forwarden Ryan Hartman tryckte in Heiskanen i sargen. Händelsen skapade omedelbar oro i Dallas-lägret, inte minst med tanke på backens betydelse för laget.

Heiskanen har varit en av Stars viktigaste spelare under säsongen med nio mål och totalt 63 poäng på 77 matcher. Han toppar dessutom lagets interna assistliga med 54 framspelningar.

Efter matchen gav Dallas huvudtränare Glen Gulutzan en första uppdatering om läget på sin presskonferens – men kunde inte ge några klara besked. Under fredagen kom beskedet att Heiskanen kommer att behöva en röntgen för att fastställa omfattningen av vad som tros vara en knäskada. General managern Jim Nill meddelade samtidigt att landsmannen Roope Hintz är ett frågetecken inför första rundan av slutspelet – där Stars kommer att ställas mot just Minnesota Wild.

Stars GM Jim Nill says Miro Heiskanen is having an MRI today, and they’ll know more this afternoon.



He says they don’t expect Roope Hintz to be back in the regular season and aren’t sure if he will be available for Game 1. Still week-to-week. — Lia Assimakopoulos (@Lassimak) April 10, 2026

Tränaren betonade också den oro som alltid följer när en nyckelspelare skadas – särskilt med slutspelet runt hörnet.

– Jag vet ärligt talat inte. Men varje gång det handlar om en skada, särskilt på dina bästa spelare, så är det oroande, fortsätter han.

Dallas spelar nästa match på lördag, då New York Rangers gästar. Frågan är om Heiskanen finns med då – eller om Stars tvingas klara sig utan sin toppback när slutspelet närmar sig.

