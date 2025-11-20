Historiska sviten i NHL: ”Han som vann åt oss”

Redan inför nattens 4–3-vinst mot Carolina hade Jesper Wallstedt flest nollor i hela NHL. Nu är han även historisk som rookie i Minnesota Wild.

– I slutändan var det han som vann åt oss, säger Brock Faber.

Jesper Wallstedt firar segern mot Carolina (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Trots hela 45 skott från Carolina Hurricanes, samt en ny chans i straffläggningen, var det Minnesota Wild som drog det längsta strået i nattens möte. Matchen slutade 4–3- mycket tack vare Jesper Wallstedt, som fick bjuda på ett nytt firande efter avgörandet.

Faktum är att den 23-årige målvakten nu även är historisk som rookie i NHL.

I och med att första målet för Carolina inte kom förrän i 35:e matchminuten hade Wallstedt, fram till dess, hållit nollan i 175 minuter. Något som NHL presenterade som det längsta av en rookie sedan John Gibson (2015/16), och som Minnesota Wild sedan bekräftade som det längsta av en rookie i klubbens historia.

Lägg sedan till att den Västerås-fostrade målvakten räddade den avgörande straffen i Carolina-matchen så förstår ni varför hyllningskören är så högljudd just nu.

– Jag tycker kanske inte att vi gjorde vår bästa match, men insatsen fanns där i alla situationer. Killarna offrade sig själva med blockeringar och backcheckade så hårt de kunde. Allt kanske inte klickade för oss idag, men man kan inte säga att insatsen inte fanns där. Jag tycker att det visar hur starkt lag vi är. Väldigt bra, väldigt bra poäng, säger Wallstedt själv.

En mental kamp: ”Det gör mig ännu mer motiverad”

Jesper Wallstedt spelade endast två matcher i NHL under förra säsongen och har tidigare öppnat upp om den mentala kamp som följde förhoppningarna om att vara en del av truppen redan då.

– Många säger att jag haft det ganska lätt hittills i min karriär, att det gått uppåt och att jag aldrig stött på motgångar. Men nu har jag det, så det gör mig ännu mer motiverad att göra en bra sommarträning och komma tillbaka starkare nästa år, berättade Wallstedt för hockeysverige.se i juli.

Nu är svensken en av NHL:s hetaste målvakter med 5-0-2 i matchfacit, 2.2 mål emot per match, två hållna nollor (flest i NHL), samt 92,6 i räddningsprocent. De 42 räddningar som Wallstedt stod för inatt var dessutom ett nytt personbästa i NHL.

Source: Jesper Wallstedt @ Elite Prospects