Milton Gästrin lämnar MoDo efter succésäsongen.

Enligt Expressen är 18-åringen i stället överens med Brynäs till nästa säsong.

Milton Gästrin uppges ta klivet till SHL för spel i Brynäs nästa säsong. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Förra året valde Lucas Pettersson att lämna MoDo och tog i stället klivet till Brynäs i SHL.

Nu ser Milton Gästrin ut att göra exakt samma resa.

Gästrin spelade i HockeyAllsvenskan med MoDo den gångna säsongen där han gjorde succé med 24 poäng på 39 matcher vilket var bäst av alla U19-forwards i ligan. Han var däremot endast utlånad till MoDo sedan han skrivit ett NHL-kontrakt med Washington Capitals förra året. Efter säsongens slut i MoDo plockades Gästrin över till Nordamerika och avslutade säsongen med AHL-spel i Hershey Bears.

Washington Capitals väljer dock att låna ut Milton Gästrin igen. Den här gången till SHL.

Milton Gästrin lånas ut till Brynäs

Enligt Expressen är 18-åringen överens med Brynäs IF inför den kommande säsongen. Enligt tidningen är planen att Gästrin ska kunna ta en stor roll som center för Brynäs för att ta nästa kliv i sin utveckling. Brynäs är på jakt efter två nya centrar inför 2026/27 och Milton Gästrin verkar alltså att bli en av centerspelarna som förstärker truppen.

Milton Gästrin kommer från Örnsköldsvik och har Järveds IF som moderklubb. Han har spelat för MoDo sedan 2022 och fick göra SHL-debut under säsongen 2024/25 där han spelade åtta matcher. Den gångna säsongen var han alltså ordinarie för MoDo i HockeyAllsvenskan och imponerade. Under sin landslagskarriär har Milton Gästrin varit lagkapten för 07:orna genom åren. Han bar ”C:et” vid U18-VM 2025 och stod för tio poäng på sju matcher när Småkronorna tog silver.

Tidigare i år var Milton Gästrin med i det svenska JVM-laget som underårig. Han hade däremot en begränsad roll hos Juniorkronorna och petades också i JVM-finalen när Sverige vann guld. Han är däremot aktuell för JVM-spel även nästa säsong.

