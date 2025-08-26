KLART: Döms för olovlig frånvaro: ”Skyldig”

I förra veckan rapporterade Ilta-Sanomat att Mikko Rantanen riskerade jätteböter.

Nu står det klart att NHL-stjärnan dömts för olovlig frånvaro från militärtjänst.

– Som värnpliktig var Rantanen skyldig att följa den inkallelseorder han fått, konstaterar domstolen.

Mikko Rantanen. Foto: Jerome Miron/Imagn Images/Bildbyrån

I april, förra året (2024), skulle Mikko Rantanen infinna sig i Finland för att genomföra sin militärtjänstgöring. NHL-stjärnan, som då var inne på slutspurten av grundserien, ansökte om att senarelägga startdatumet, men gjorde så för sent. Nu straffas finske landslagsspelaren med dryga böter.



Efter förra veckan rapport från Ilta-Sanomat bekräftar finska Yle att tisdagens dom för olovlig frånvaro från militärtjänst innefattar tio dagsböter, eller 33 290 euro, samt brottsofferavgift på 40 euro. I svenska kronor motsvarar det cirka 371 000.



– Som värnpliktig var Rantanen skyldig att följa den inkallelseorder han fått. De orsaker han angett befriar honom inte från ansvaret att följa ordern och upphäver inte heller gärningens uppsåtliga natur, konstaterar domstolen under tisdagen, rapporterar Yle.



Åklagare i fallet yrkade på tio till 15 dagsböter som straff för Rantanens otillåtna frånvaro.

Bekräftade med signatur

Rantanen uppger själv att han inte minns att han hämtat sin inkallelseorder, men enligt domstolens bevis bekräftads hans identitet med både körkort och signatur vid tillfället. Stjärnan trodde att hans militärtjänst skulle börja först i juli 2024 efter samtal med Jari Karinkanta, träningschef vid Försvarsmaktens idrottsskola, men senare fanns hans namn ändå med på listan till tjänstgöringen 15 april.



Den information NHL-spelare skulle få cirka en månad innan han skulle rycka in kom aldrig då uppgifterna saknades hos Sydvästra Finlands regionalbyrå.



Rantanen trejdades från Colorado till Carolina Hurricanes i januari, innan han vid deadline i mars skeppades vidare till Dallas Stars där han tecknade ett nytt åttaårskontrakt värt 96 miljoner dollar, vilket motsvarar 920 miljoner kronor.



Den kommande säsongen tjänar Rantanen 15 miljoner dollar (143 miljoner kronor), vilket gör honom till den delat femte bäst betalde spelaren i NHL den kommande säsongen.

Source: Mikko Rantanen @ Elite Prospects