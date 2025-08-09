Här är alla NHL:s 100-miljonersspelare
Lönetaket stiger kraftigt – och spelarnas löner med det.
Den kommande säsongen tjänar fler än 30 stjärnor över 100 miljoner kronor i årslön – varav tre av dessa är svenskar.
- Lagkamraterna har identiska kontrakt.
- Tre svenskar på topplistan.
- Får över 90 procent av jättelönen utbetalt i bonusar.
- Han är världens bäst betalda hockeyspelare.
