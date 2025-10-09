Mikkel Øby-Olsen, 23 och Emil Lilleberg, 24, har vuxit upp tillsammans.

Norges stora backhopp i NHL hyllas nu av ett av Hockeyallsvenskans största stjärnskott.

– Sjukt kul att det har blivit så och är det någon människa som verkligen förtjänar det så är det Emil. Grym på isen och minst lika grym kille utanför isen, säger Øby-Olsen till Hockeysverige.

Det här är del två av intervjun med Almtunas succéforward Mikkel Øby-Olsen. I den tidigare intervjun berättar han om framgången, drömmarna om spel i NHL, ungdomstiden i Sverige och den svåra perioden i Oskarshamn. Följ länken HÄR för att läsa mer om det.

Emil Lilleberg och Mikkel Øby-Olsen. Foto: Bildbyrån

Emil Lilleberg är en av tre norrmän i NHL. Efter veteranen och vägvisaren Mats Zuccarello, blev Lilleberg 2023 NHL:s då andra aktiva norrman. Michael Brandsegg-Nygård blev i veckan den tredje när han inkluderades i Detroit Red Wings NHL-trupp efter en stark försäsong.

Norsk hockey är på uppgång, upplever Mikkel Øby Olsen

– Jag tycker det ser bra ut. Det är mycket unga spelare nu som är bra och som går via SHL. Exempelvis Michael Brandsegg-Nygård, Martin Johnsen i HV71 och Petter Vesterheim i Malmö. Det är många som får chansen i svensk hockey som sedan försöker slå in sig i NHL. Det ser väldigt bra ut faktiskt.

– Det kommer att bli ett generationsskifte och det ser ut som att det är bra spelare på väg. Det är jäkligt kul att se det.

Till listan av norska NHL-spelare kan dessutom förmodligen den tidigare Färjestadsbacken Stian Solberg (Anaheim Ducks) snart läggas till. Han är för tillfället AHL-placerad hos San Diego Gulls, men eftersom man bara går med sex backar inledningsvis kan debuten i NHL vara nära förestående.

”Grym på isen och minst lika grym kille”

Framförallt vill han dock lyfta sin barndomskompis, Emil Lilleberg. 24-åringen har etablerat sig som en back att räkna med i Tampa Bay Lightning, något han är ensam om som norrman i hela NHL.

– Man har ju alltid sett att man är grym i egen zon och spelar bra förstapass. Och jag har växt upp med honom, vi är barndomskompisar, säger han om vännen.

– Det var ingen som var svårare att möta när vi spelade Oskarshamn. Det tog totalstopp. Men att se att han ska vara så här bra i NHL, det är kanske svårt att sia om. Men sjukt kul att det har blivit så och är det någon människa som verkligen förtjänar det så är det Emil. Grym på isen och minst lika grym kille utanför isen.

”Norges Nylander-familj”

Hur ser er kontakt ut i dag?

– Just nu har jag inte pratat med honom på ett tag. Jag har nästan mer kontakt med hans bröder, han har två brorsor som jag har växt upp med också.

– Men vi är ju barndomskompisar. Han är äldre än mig menar jag. Och så har han en bror (Jesper) som är lika gammal som mig. Så vi hängde ju hela tiden. Nu spelar han i A-laget i Sparta Sarpsborg (moderklubben som de alla delar).

Men även Lillebergs halvbror spelar i samma lag – Martin Knold.

– Ja, precis har han också en halvbror också som spelar i A-laget i Sparta Sarpsborg som är forward. De har en hockeyfamilj om någon, det är kanske den norska Nylander-familjen, säger han och skrattar.

Som tidigare nämnts blev Michael-Brandsegg Nygård uttagen till Detroit Red Wings NHL-trupp inför säsongen.

En spelare han gärna hade spelat med i ett VM framöver.

– Det är ju kul att se, så klart och ja, det är inte omöjligt, avslutar han.

