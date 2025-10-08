Succéspelarens svåra tid: ”Var tungt psykiskt”

Mikkel Øby-Olsen, 23, har burit Almtunas offensiv under inledningen av säsongen.

För Hockeysverige berättar han om den viktiga flytten till Sverige, tunga tiden i Oskarshamn och landslagsambitionerna.

Mikkel Øby-Olsen om landslagsambitionerna, formtoppen i Almtuna och den tunga tiden i Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån (Collage)

Almtuna kommer från tre raka förluster och kanske är den positiva starten på väg att suddas ut. Men Marcus Ragnarssons lags förlustsvit hade nog varit längre om inte Mikkel Øby-Olsen stått för åtta poäng på sex matcher.

– Nu har vi gjort ett par lite sämre insatser. Sista halvan av matchen mot Västerås (förlust 1–3) var ganska bra, men så kommer går det ibland. Medgång och motgång är delar av en vanlig säsong, men när vi spelar som vi vill göra så tycker jag att vi är ett bra lag. Sen tror jag att vi kommer växa in i det och lära oss mycket under säsongen. När vi är ett så ungt lag så tror jag att vi bara kommer bli bättre och bättre under säsongen.

Men under Marcus Ragnarssons ledning som ny huvudtränare njuter Mikkel Øby-Olsen av sin hockey.

– Ja, det är verkligen roligt. Vi får frihet till att försöka vara så kreativa vi kan för att hitta spel. Vi vill hitta spel och det är det tränaren vill att vi ska. Vi ska inte bara chippa puckar överallt. Så det är kul.

– Sen har jag fått spela nu från start med Hannes Hellberg och Lucas Stockselius. Det är ju ett lagspel och vi har ju hittat varandra jättebra. Det är kul att vi får förtroende och att vi släpper loss lite, säger han innan han ger sina tankar om Marcus Ragnarsson.

– Han har så mycket rutin och han kan så mycket hockey. Så att han inte har så mycket erfarenhet som huvudtränare är ingenting man har tänkt på ens. Ragnarsson är en grym tränare.

Mikkel Øby-Olsen.

Foto: Bildbyrån

”Det kändes jättekonstigt att spela i Norge”

Utvecklingen i Almtuna har varit explosionsartad efter en tyngre tid i Oskarshamn.

Anledningarna verkar vara många.

– Jag vet inte riktigt vad man ska peka på. Det är en process allting. Jag har hittat två spelare som jag klickar ganska bra med, sen är det klart att det blir lättare att göra poäng när man känner att man är tre stycken som drar åt samma håll. Det är ett lagspel vi håller på med. Sen har man blivit bättre på små grejer hela vägen. Jag jobbar ganska tajt med Mats Emanuelsson (spelarutvecklare) i Almtuna. Jag har hittat sätt att förstå hockey och se hockey på ett annat sätt än vad många andra tänker.

Vad betydde den tidiga flytten till Sverige för din karriär?

– Jättemycket. Det är väldigt stor skillnad på hur man spelar hockey. Jag var utlånad en liten kortis till Sparta Sarpsborg (moderklubben) när jag var i Oskarshamn. Det kändes jättekonstigt att spela i norsk hockey, det är en väldigt stor skillnad på det. Att komma tidigt till Sverige och få lära sig hur det spelas här. Att komma igenom som juniorspelare och komma upp som seniorspelare här i Sverige var jätteviktigt för min karriär.

Mikkel Øby-Olsen.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Du var väl också i Huddinge ett tag, där många duktiga spelare har fostrats.

– Det var jag i två år – och ja, det har Huddinge verkligen gjort. Man kände det när man kom dit också. Nu hade jag väldigt bra folk runt mig, exempelvis Peter Nylander som tränade där. Jag hade mycket bra folk runt mig i Huddinge. Man märkte att de var duktiga på att försöka få fram spelare och hade en stolthet i att göra det också. Det var två grymma år för mig och två roliga år faktiskt.

Tankarna om landslagsspel: ”Inget jag hört någonting om”

Åtta poäng på sex matcher – motståndartränarna förlorar sömn vid det här laget när de funderar på hur de ska handskas med kedjan Øby-Olsen, Hellberg, Stockselius.

Men det är inget som han försöker tänka på.

– Poängmässigt försöker jag inte tänka så mycket på det egentligen, får då kan det bli att det låser sig. Jag försöker mer bara tänka på laget. Jag hoppas att vi ska ta oss in i slutspelet i år som i missade med en poäng förra året. Så i år hoppas vi att vi tar det stegen och kan spela slutspelshockey.

– Mitt jobb är kanske att göra mål och assist så att vi kan vinna matcher. Men det är inget jag kanske tänker så mycket på när jag går in i matcher. Jag tänker mer på att vara ödmjuk och bara spela mitt spel.

Hur ser du på att eventuellt komma med i landslaget här framöver?

– Nej, det är ingenting jag har hört någonting om och det är inget jag har tänkt så mycket på. Jag har varit med lite in och ut på lite träningsmatcher, men det är ingenting jag tänker på. Det är kul om man får chansen.

Har du känt av något intresse från SHL eller någon annan högre liga de senaste åren?

– Nja, det är lite tidigt tror jag. Jag har varit ganska inställd på att ta ett andra år i Almtuna. Jag ville vara kvar ett år till och spela här. Sen har jag bara spelat 5-6 matcher nu, så det är ganska tidigt. Det gäller bara nu att njuta av att få vara i Almtuna. För jag har en jävligt rolig och bra vardag. Så man måste ändå ta vara på tiden när man är här. Framtiden försöker jag inte tänka så mycket på.

Drömmer fortfarande om NHL-spel

Men det gick ju inte särskilt dåligt förra året heller.

– Nej, det var ju en bra säsong för mig. Speciellt eftersom jag kom från ett tungt år i SHL där jag inte fick spela någonting. Utlån och fram och tillbaka. Det var tungt både psykiskt och för min karriär. Så det var lite nervöst att komma och ska spela igen.

– Men det gick ju relativt bra förra säsongen. Det var verkligen en säsong jag kunde bygga på till den här säsongen.

Öby-Olsen i Oskarshamn.

Foto: Bildbyrån.

Truppen blev klar väldigt sent på sommaren, men det är inget som påverkat något särskilt tycker Øby-Olsen.

– Det är som det är, lite. Sen hade vi tränarstaben och materialare och allting på plats.

– Det är otroligt bra människor i Almtuna. Så att få ihop ett gäng i Almtuna brukar inte vara något problem. Otroligt kul i hallen har vi också. Almtuna är ett grymt ställe att vara på, både på och utanför isen.

Lever det fortfarande någonstans en dröm om NHL inom dig?

– Det är väl klart det gör det medan man fortfarande är ung tänker jag. Första stegen på vägen är att kanske SHL. Men det här suget om NHL ligger ändå där inne någonstans