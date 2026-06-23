KLART: Babcock tar över - trots skandalerna

Mike Babcock tar över Edmonton Oilers. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports

Foto: USA TODAY Sports

Mike Babcock är tillbaka i NHL. Han tar över Connor McDavids och Leon Draisaitls Edmonton Oilers . Det bekräftar klubben på sin hemsida. Babcock får därmed sitt första coachjobb sedan han avgick redan innan säsongspremiären 2023, då tanken var att han skulle coacha Columbs Blue Jackets. Han avgick - eller tvingades bort - på grund av ett opassande beteende.

Babcocks återinträde i NHL godkändes först efter att NHL gjort en utredning av vad som faktiskt hände i Columbus.

"Ligan har slutfört sin granskning av Mike Babcocks tid i Columbus samt det påstådda agerande som kopplats till denna. Vår utredning har kommit fram till att det, även vid en bedömning som är så ofördelaktig som möjligt för Babcock, för närvarande inte finns någon grund för att begränsa hans möjligheter att arbeta inom ligan", skrev NHL i ett utlåtande när utredningen var klar.

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Mike Babcocks skandaler

Mike Babcock hamnade under luppen redan efter att ha fått sparken av Toronto Maple Leafs 2019. Då framkom det att han bland annat satt Mitch Marner i en olustig situation genom att tvinga honom att ranka sina lagkamrater utifrån arbetsmoral. Han visade sedan upp listan för några av Marners lagkamrater - trots löftet om att Marner fyllde i formuläret anonymt. I Columbus lämnade han sedan sin tjänst utan att ha coachat en enda match sedan det framkommit uppgifter om att han bett spelarna visa upp bilderna från sina telefoner. Det var också det som först sades vara anledningen till att Babcock sedermera avgick, men det har på senare tid framkommit uppgifter om att det i själva verket var något helt annat som låg bakom det beslutet. Exakt vad Babcock gjorde har dock inte blivit känt.Spelarfacket kräver utredning – kan stoppa Babcock

Utöver det har flera tidigare spelare berättat historier om hur de blev mobbade av kanadensaren. Inte minst Johan Franzén har kallat Babcock "den värsta människan" han har stött på i livet efter att han blivit utsatt för mental terror av tränaren under deras gemensamma tid i Detroit, och den tidigare NHL-spelaren Daniel Winnik sade tidigare i en radiointervju att tränaren "är den enda människan som fått mig att hata hockey".

"Han fick mig att hata hockey"

Mike Babcocks meriter

Skandalerna till trots är Babcock också en av de mest framgångsrika coacherna i modern tid, med två OS-guld, en World Cup-titel, ett VM-guld och en Stanley Cup-titel på meritlistan. Han förde också Detroit till en ytterligare final utan att vinna. Utöver de många åren i Detroit och Toronto, och den korta perioden i Columbus, har han också varit head coach i Anaheim Ducks. Även då tog han sitt lag till en Stanley Cup-final. Han har totalt coachat i NHL i 17 år, och har 1301 matcher i världens bästa hockeyliga på sitt cv.

Nu ska 63-åringen försöka leda Connor McDavid till dennes första Stanley Cup-titel. Babcock efterträder Kris Knoblauch som fick sparken efter en tung säsong.