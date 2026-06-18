"Han fick mig att hata hockey"

Daniel Winnik är kritisk till att Mike Babcock tillåts coacha i NHL igen. Foto: USA Sports Today/Bildbyrån

Mike Babcock får fritt fram att återvända till NHL.

Efter att ha utrett anklagelserna mot tränaren under hans korta tid i Columbus Blue Jackets 2023, slår ligan fast att de inte kan stoppa någon klubb från att anlita 63-åringen.

"Ligan har slutfört sin granskning av Mike Babcocks tid i Columbus samt det påstådda agerande som kopplats till denna. Vår utredning har kommit fram till att det, även vid en bedömning som är så ofördelaktig som möjligt för Babcock, för närvarande inte finns någon grund för att begränsa hans möjligheter att arbeta inom ligan", skriver NHL i ett utlåtande.

Edmonton Oilers uppges vilja utse honom till ny huvudtränare och har därmed rätt att plocka in honom som ersättare till sparkade Kris Knoblauch.

Det är dock många som inte drar sig för att kritisera den tidigare Detroit- och Toronto-tränaren. Den senaste i raden av kritiker är den tidigare NHL-forwarden Daniel Winnik, som hade Babcock som coach i Toronto 2015.

Winnik om Babcock: "Han är en mobbare"

I en radiointervju med TSN 1050 i Toronto håller han inte tillbaka när han får frågan om Oilers borde anställa Babcock som ny tränare.

– Herregud nej, gör det inte! Han är den enda människan som fått mig att hata hockey, säger Winnik, med närmare 800 NHL-matcher bakom sig, och utvecklar varför.

– Han gjorde att det inte var roligt att komma till rinken. Han är en mobbare och hittar alltid killarna han vill ge sig på.

41-åringen vittnar om att han själv blev offer för Mike Babcocks översitteri efter att ha kommit tillbaka från en svår skada.

– Jag skulle ha varit borta åtta veckor, men lyckades ta mig tillbaka efter fem matcher. Min skridskoåkning blev lidande och han var på mig hela tiden. Han behandlar inte folk väl och det är rätt väldokumenterat vid det här laget. Toppspelarna lär inte märka av det, han kommer bara att låta dem spela.

Kallad "den värsta människan jag träffat" av Franzén

Mike Babcock hamnade under luppen redan efter att ha fått sparken av Toronto Maple Leafs 2019. Då framkom det att han bland annat satt en ung Mitch Marner i en olustig situation genom att tvinga honom att ranka sina lagkamrater utifrån arbetsmoral. Han visade sedan upp listan för några av Marners lagkamrater.

I Columbus lämnade han sedan sin tjänst utan att ha coachat en enda match sedan det framkommit uppgifter om att han bett spelarna visa upp bilderna från sina telefoner. Det var något inte alla var bekväma med.

Utöver det har flera tidigare spelare berättat historier om hur de blev mobbade av kanadensaren. Inte minst Johan Franzén har kallat Babcock "den värsta människan" han har stött på i livet efter att han blivit utsatt för mental terror av tränaren under deras gemensamma tid i Detroit Red Wings.

Trots detta tycks Mike Babcock nu vara på väg att bli ny huvudtränare för Edmonton Oilers.