Mike Babcock fick förklara sig under presskonferensen där han presenterades som Edmonton Oilers nya coach. Foto: James Maclennan/The Canadian Press via AP

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Mike Babcock tvingas fortfarande försvara sitt förflutna.

När Edmonton Oilers på tisdagen presenterade Babcock som klubbens nya huvudtränare kretsade många av frågorna kring hans kontroversiella avsked från Columbus Blue Jackets för tre år sedan.

Under presskonferensen fick Babcock frågan om han anser att han gjorde något fel innan han lämnade Columbus hösten 2023. Tränarprofilen medgav att det redan från början saknades samhörighet inom organisationen – och att det till slut var hans hustru Maureen som övertalade honom att kliva åt sidan.

– Det var väldigt tydligt redan innan säsongen började, sade Babcock.

– Jag hade inte petat någon, jag hade inte haft några större samtal med någon och jag hade inte satt någon utanför laget, men det stod klart att vi inte var samspelta som ledarstab från första stund. Min fru ringde mig och sade att det var dags att lämna. Jag hade varit pensionerad och trivdes ganska bra med det. Sedan gick jag tillbaka till att vara pensionerad.

"Situationen i Columbus har granskats grundligt"

Babcock hamnade i hård blåsväder under försäsongen 2023 efter uppgifter om att han bett spelare visa privata bilder på sina mobiltelefoner. Händelsen skapade stor debatt i hockeyvärlden och ledde till att han avgick innan han ens hunnit coacha en enda försäsongsmatch för Blue Jackets.

Sedan dess har den kanadensiske tränaren hållit sig borta från NHL. När spelarfacket NHLPA fick kännedom om Oilers intresse för Babcock begärde man att NHL skulle granska händelserna i Columbus på nytt. Efter utredningen gav ligan klartecken för Babcocks återkomst .

– Om man någon gång får någon att känna sig obekväm ska man rannsaka sig själv och fråga sig hur man kunde ha hanterat situationen bättre, sade Babcock.

– Som människa försöker man hela tiden bli bättre. Situationen i Columbus har granskats grundligt och jag är tacksam mot både NHL och NHLPA för det. Det fungerade inte där, men nu ser vi fram emot att få det att fungera här.

Stan Bowman: "Jag var väldigt imponerad"

Edmontons general manager Stan Bowman berättade att han haft flera samtal med Babcock under rekryteringsprocessen. Även klubbens vd och president Jeff Jackson deltog i mötena.

– Jag gick in i det första mötet utan några särskilda förväntningar. Jag hade många frågor att ställa. När jag gick därifrån var jag väldigt imponerad, sade Bowman.

Bowman avslöjade också att Babcock själv ville träffa några av lagets spelare för att höra hur de såg på en eventuell anställning.

– Mike träffade några av våra spelare. Därefter hade vi möten med ägarna och processen drog ut på tiden. När vi kände att Mike var rätt person kontaktade vi NHL för att höra deras syn på att han skulle återvända som tränare. De ville genomföra en granskning, vilket tog lite tid, men efter att den var klar kunde vi gå vidare, sade Bowman.

Vilka spelare Babcock träffade framgick inte.

Meritmässigt tillhör Babcock de mest framgångsrika tränarna i NHL under 2000-talet. Han har tagit tre olika lag till Stanley Cup-final och vann mästerskapet med Detroit Red Wings 2008. Under 16 säsonger bakom NHL-bänkarna har han samlat på sig ett facit med 1 301 segrar, 700 förluster och 418 övertidsförluster samt 19 oavgjorda matcher, efter sejourer i Anaheim Ducks, Detroit Red Wings och Toronto Maple Leafs.