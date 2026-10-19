Mikael Backlund klev av i Calgary Flames seger.

Foto: Sergei Belski-Imagn Images

37-årige Mikael Backlund har klivit in i sin 19:e NHL -säsong för Calgary, och fjärde säsong som lagkapten. Hans Flames har då fått en riktigt tung start på säsongen och hittills står Backlund noterades för 1+1 på åtta matcher.

I natt var regerande mästarna Carolina Hurricanes på besök i klassiska Saddledome och då var olyckan framme för svensken.

Under matchens tredje period fick Mikael Backlund en tung tackling av William Carrier i Carolina. Efter tacklingen mot sargen klev Backlund av med en skada och återvände inte till spel i matchen. Efteråt ger veteranen dock lugnande besked om skadan och hoppas kunna vara tillbaka i spel redan den här veckan.

– Tacklingen tog lite illa, så vi får se om jag är med när vi spelar nästa gång, vilket är på torsdag mot Minnesota. Någon långvarig skada handlar det inte om. Målsättningen är att spela nästa match, det handlar om en muskelskada. Inget är brutet, säger Backlund till Expressen.

Calgary Flames lämnar jumboplatsen – efter skrällen

Matchen då?

Carolina Hurricanes kom till Calgary med sju raka segrar i bagaget medan Calgary Flames låg sist med endast en vinst och två insamlade poäng på sju matcher. Det blev då en skrällartad seger för Flames som lyckades besegra mästarna med 3-2.

Jesperi Kotkaniemi gav Hurricanes ledningen i andra perioden men Calgary vände på steken och tog ledningen med 2-1 genom Morgan Frost innan Carolina kvitterade innan periodens slut. Med bara fyra och en halv minut kvar att spela i tredje perioden kom dock avgörandet. Det var Jegor Sjaranhovitj som klev fram och sköt segermålet för Calgary för 3-2 till hemmalaget.

Efter att ha inlett säsongen med fem raka förluster har Calgary Flames nu alltså vunnit två av de tre senaste matcherna och lämnat jumboplatsen till Los Angeles Kings som är kvar som det sämsta laget i NHL .

Calgary Flames – Carolina Hurricanes 3–2 (0-0,2-2,1-0)

Calgary: Matvei Gridin (1), Morgan Frost (3), Jegor Sjaranhovitj (2).

Carolina: Jesperi Kotkaniemi (2), Jalen Chatfield (1).

Source: Mikael Backlund @ Elite Prospects



​​