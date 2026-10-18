Skräckstarten: Ensamma utan vinst i NHL

Kempe och Forsberg väntar fortfarande på första segern.

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Och så var det bara ett lag kvar.

Philadelphia Flyers säkrade inatt sin första seger för säsongen när man 3–1-besegrade Ottawa Senators, men några timmar senare kunde inte Los Angeles Kings svara. Trots 1–0 redan 31 sekunder in föll Adrian Kempe och gänget med 1–4 mot Boston Bruins. Sex matcher, fyra förluster och endast två poäng är därmed verkligheten man får förhålla sig till.

Värst av allt är dock att LA nu är det enda laget som inte vunnit denna NHL-säsong.

– Jag menar, det stod 1–1 och de satte nästa mål. Jag hade gärna sett att matchen tagit en annan vändning tidigare, när vi skapade fler chanser. I den andra halvan av matchen tyckte jag att de jobbade hårdare än vi – i kampen om pucken, i närkamperna och när det gäller farten, säger coachen Peter Laviolette till media.

Fyra mål på fyra matcher: "Lätt att skylla på"

Anton Forsberg räddade 24 av 28 möjliga skott, men vad gör det när målet i andra buren uteblir?

Med tolv fullträffar är LA Kings även sämst i NHL i den statistiken, och då kom åtta av dessa i säsongens två första matcher. Ett mål har alltså varit allt man mäktat med i fyra raka framträdanden.

Alex Laferriere hade flyttats upp till första kedjan med Adrian Kempe and Artemij Panarin, och fick som sagt utdelning. Dock följdes det inte upp av något, och offensiven fortsatte att strula med 26 skott på mål och 15 utanför.

– Det är lätt att skylla på studsarna, men vår arbetsmoral är helt enkelt inte tillräckligt bra just nu. Men när vi börjar jobba hårdare kommer vi att få de där studsarna, och jag tror att det är precis vad vi måste göra för att vända det, säger Laferriere själv till media.

Adrian Kempe står på fyra poäng (1+3) hittills denna säsong. Den fjärde kom vid Laferrieres 1–0-mål inatt.

Elias Lindholm noterades för ett mål i matchen när han satte 3–1-pucken i tom bur. Även 4–1 gjordes på samma sätt. Då genom JJ Peterka.