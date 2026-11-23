Carolina fick den bästa starten på matchen när Eric Robinson spräckte nollan i numerärt underläge halvvägs in i öppningsakten. Rangers replikerade dock drygt en minut senare då Mika Zibanejad utnyttjade ett efterföljande powerplay och kvitterade till 1–1, framspelad av Adam Fox och J.T. Miller.

I den andra perioden tog Hurricanes över helt och avgjorde i praktiken tillställningen. Jackson Blake återtog ledningen till 1–2, innan Aleksandr Nikisjin och Sean Walker nätade med blott 41 sekunders mellanrum i slutet av akten och såg till att det stod 1–4 inför pausvilan.

J.T. Miller gav Rangers visst hopp med en powerplay-reducering till 2–4 med knappt fem minuter kvar av slutperioden, men Jordan Martinook punkterade matchen definitivt i tom bur.

– Det är ett svårt lag att möta. Även om de spelade i går och har rest hit är det ett lag som vann mästerskapet i fjol och som fortsätter spela på samma sätt. När man väl hamnar i ett sådant underläge mot dem är det svårt att skapa särskilt mycket framåt. Det blir en tuff situation när man hamnar så långt efter, säger Mika Zibanejad efter matchen.



Matchfakta New York Rangers – Carolina Hurricanes 2–5 (1–1, 0–3, 1–1)

Första perioden:

0–1 (13.00) Eric Robinson (Jordan Staal) SH1

1–1 (14.12) Mika Zibanejad (Adam Fox, J.T. Miller) PP1

Andra perioden:

1–2 (13.13) Jackson Blake (Taylor Hall, Logan Stankoven)

1–3 (17.46) Aleksandr Nikisjin (Shayne Gostisbehere, Eric Robinson)

1–4 (18.27) Sean Walker (Sebastian Aho, William Carrier)

Tredje perioden:

2–4 (15.13) J.T. Miller (Adam Fox) PP1

2–5 (17.38) Jordan Martinook (Seth Jarvis) ENG

Utvisningar: NYR: 3x2 min. CAR: 6x2 min.