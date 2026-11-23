Jiri Kulich gav Buffalo Sabres en tidig ledning i den första perioden, men Nikita Kutjerov kvitterade till 1–1 i powerplay innan pausvilan. I den andra akten tog dock Sabres över fullständigt. Redan efter 1.22 spelade Noah Östlund fram Jack Quinn till 1–2, och därefter klev Tage Thompson fram med två raka mål – det första i numerärt överläge assisterat av Rasmus Dahlin och Zach Benson.

Gage Goncalves gav Tampa Bay visst hopp med en reducering till 2–4 tidigt i slutperioden, men blott en minut senare släckte Noah Östlund det hoppet helt när han själv prickade in 2–5. Zach Benson fastställde sedan slutresultatet till 2–6 i tom bur.

– Vi visste att vi hade två matcher på två dagar framför oss, så vi försökte spela enkelt och göra det så okomplicerat som möjligt för oss själva. Det fungerade bra. Jag tycker att vi spelade ganska bra även i går, men vi behövde förmodligen hålla uppe spelet under samtliga 60 minuter. Vi tappade lite av skärpan i den tredje perioden i går, säger Noah Östlund efter matchen.



Matchfakta

Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres 2–6 (1–1, 0–3, 1–2)

Första perioden:

0–1 (03.35) Jiri Kulich (utan assisterande)

1–1 (12.21) Nikita Kutjerov (Jake Guentzel, John Carlson) PP1

Andra perioden:

1–2 (01.22) Jack Quinn (Noah Östlund, Conor Timmins)

1–3 (11.05) Tage Thompson (Zach Benson, Rasmus Dahlin) PP1

1–4 (16.17) Tage Thompson (Zach Benson)

Tredje perioden:

2–4 (05.50) Gage Goncalves (Yanni Gourde, Erik Cernak)

2–5 (06.50) Noah Östlund (Peyton Krebs, Owen Power)

2–6 (18.53) Zach Benson (Jiri Kulich) ENG

Skott: 31–28 Utvisningar: TBL: 3x2 min. BUF: 4x2 min.