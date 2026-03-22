Mika Zibanejad når milstolpen – för fjärde gången

Mika Zibanejad står för en fin säsong med New York Rangers. Det underströks på söndagen då han för fjärde gången i sin NHL-karriär nådde 30-målsgrånsen. Trots det föll Rangers med 2–3 mot Winnipeg Jets.

Mika Zibanejad har nått 30 mål för fjärde gången i sin NHL-karriär.

I fjol blev det ”bara” 20 mål på 82 matcher från Mika Zibanejads klubba under en säsong som inte var bra för vare sig svensken eller hans New York Rangers.

Den här säsongen har varit lika svag från Rangers sida, men nu har i alla fall Zibanejad gaskat upp sig. Under söndagskvällen sköt 32-åringen sitt 30:e mål för säsongen i sin 69:e match när det blev förlust med 2–3 mot Winnipeg Jets efter straffar. Det är fjärde gången i NHL-karriären som han når den fina milstolpen.

Mika Zibanejad sköt 30 mål första gången under sin tredje säsong med Rangers 2018/19. Året därpå satte han personbästa med 41 mål på 57 matcher medan det blev 39 mål och personbästa 91 poäng säsongen 2022/23.

Totalt har veterancentern svarat för 67 poäng på 69 matcher den här säsongen. Med det är Zibanejad tvåa bakom Lucas Raymond (68 poäng) i den svenska poängligan. Hans 30 mål gör att han delar förstaplatsen i den svenska målligan med Filip Forsberg.

Målet mot Winnipeg kom i powerplay i den andra perioden och betydde 2–2. Zibanejad fick en passning från Adam Fox och sköt ett av sina patenterade direktskott från den vänstra tekningscirkeln som letade sig förbi Eric Comrie i Jets kasse.

Efter en mållös tredje period och förlängning avgjordes matchen till Jets fördel via straffar. Både Kyle Connor och Gabriel Vilardi satte sina straffar medan Vincent Trocheck och J.T. Miller missade sina straffar för Rangers.

New York Rangers är allt jämt sist i Eastern Conference med 65 inspelade poäng på 70 matcher. Vancouver Canucks, Calgary Flames och Chicago Blackhawks är de enda lagen i ligan med färre poäng hittills.

