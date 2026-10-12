Zibanejad med nya poäng – i Rangers kross

Mika Zibanejad gjorde två assist i nattens match.

Foto: Brad Penner-Imagn Images / USA Today Sports

Rangers fick en flygande start när Tye Kartye spräckte nollan redan efter 27 sekunders spel. Vancouver Canucks kvitterade dock i den första perioden genom Jake DeBrusk, framspelad av . I den andra akten återtog hemmalaget ledningen via Will Cuylle, men gästerna svarade på nytt i numerärt underläge när backen Elias Nils Pettersson satte 2–2.

Tye Kartye sköt sitt andra mål för kvällen och gav Rangers ledningen på nytt i slutet av mittenakten. I den tredje perioden rann det iväg helt för gästerna.

Alexis Lafrenière satte 4–2 i powerplay tidigt i perioden, framspelad av Mika Zibanejad. Kort därefter spelade Zibanejad fram Gabriel Perreault till 5–2, innan Will Cuylle fastställde slutresultatet till 6–2 med sitt andra mål för matchen.

Matchfakta

New York Rangers – Vancouver Canucks 6–2 (1–1, 2–1, 3–0)

Första perioden: 1–0 (00.27) Tye Kartye (J.T. Miller, Alexis Lafrenière) 1–1 (17.04) Jake DeBrusk (Jonathan Lekkerimäki)

Andra perioden: 2–1 (02.09) Will Cuylle (Noah Laba) 2–2 (16.56) Elias Pettersson II (Brendan Gallagher, Drew O'Connor) SH1 3–2 (18.25) Tye Kartye (J.T. Miller, Vladislav Gavrikov)

Tredje perioden: 4–2 (01.04) Alexis Lafrenière (Gabriel Perreault, Mika Zibanejad) PP1 5–2 (05.57) Gabriel Perreault (Adam Fox, Mika Zibanejad) 6–2 (15.22) Will Cuylle (Eeli Tolvanen, Braden Schneider)

Utvisningar: NYR: 1x2 min. VAN: 2x2 min.