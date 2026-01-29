Snart två veckor har gått sedan New York Rangers GM, Chris Drury, sågade sina spelare i ett öppet brev till fansen. Nu berättar Mika Zibanejad om det hela.

– Tråkigt att det har kommit till det här läget och att man tagit det här beslutet. Men det är så det funkar i den här branschen, säger han till Expressen.

Mika Zibanejad ger svar om framtiden – efter brevet från GM, Chris Drury. Foto: Bildbyrån/Sam Navarro-Imagn Images.

Nattens 2–5-förlust mot rivalen New York Islanders var bara ett av flera tunga resultet för Rangers denna säsong. Med 54 matcher spelade ligger man sist i Eastern Conference, och frustrationen har varit stor. Inte minst från ledarhåll.

Nu, snart två veckor efter det ärliga brevet till NHL-lagets fans, från GM, Chris Drury, öppnar Mika Zibanejad upp för Expressen.

– Brevet i sig är en sak, det är mer beslutet bakom det som ingen kanske såg komma. Att vi skulle vara i den situationen nu, så det är klart att det är surt. Jag tror att ingen av oss hade tänkt att det skulle komma, säger svenske stjärnan till tidningen.

Brevet i sig sågade prestationerna från laget under säsongen, och rörde en så kallad ”re-tool” där flera spelare kommer att bytas ut.

Zibanejad om framtiden i Rangers: ”Mitt fokus”

I nattens derby vilades svenskens lagkamrat, Artemij Panarin, av just trejdorsaker, och sedan tidigare har både Vincent Trocheck och Zibanejad florerat i flera rykten.

– Vid 33 års ålder, ser sig Mika omkring och säger ”att vinna är viktigt för mig i det här skedet av min karriär och att flytta någon annanstans ger mig en bättre möjlighet att göra det”? Jag skulle inte bli förvånad, sade nyligen reportern Vince Mercogliano på The Athletic i podcasten The Sheet med Jeff Marek.

För Expressen svarar även Zibanejad om sin framtid utifrån detta läge.

– Mitt fokus har varit – och är fortfarande – att vara kvar i Rangers. Men samtidigt vet man aldrig hur framtiden ser ut. För fyra månader sedan trodde man inte att vi skulle vara i det här läget och det skulle vara prat om en så kallad ‘re-tool’. Det är så mycket som kan hända, så just nu är det bara att ta det dag för dag. Och vara här och nu, säger han.