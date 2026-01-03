Mika Zibanejad har fått en rätt bra start på 2026.

Under gårdagen blev han först uttagen i den svenska OS-truppen – för att några timmar senare gå ut och skriva historia i Winter Classic-matchen mot Florida.

– Det har varit svårt att ta in hela dagen, säger Zibanejad till AP.

Mika Zibanejad stod för ett hattrick och fem poäng i nattens Winter Classic-match.

Foto: Bildbyrån & Alamy

Mika Zibanejad kunde knappast ha önskat sig en mycket bättre start på det nya året än vad han har fått.

Inom loppet av några timmar under fredagen och lördagen, svensk tid, blev Zibanejad uttagen till den svenska OS-truppen, sköt ett hattrick i New York Rangers 5–1-seger mot Florida Panthers i nattens Winter Classic-match och blev den första spelaren någonsin att göra fem poäng i en utomhusmatch i NHL.

– Det har varit 12–16 bra timmar. Det har varit en rolig dag.

Första hattricket i Winter Classic-historian

För Zibanejad var det fjärde gången i NHL-karriären som han stod för fem poäng i en och samma match. Förutom att vara den första spelaren som gjort fem poäng i en utomhusmatch blev han även den första spelaren att göra ett hattrick i ligans Winter Classic-historia.

– Han är en av våra kärnspelare. Vi litar på honom så mycket i olika delar av spelet och på bägge sidorna av pucken, säger tränaren Mike Sullivan.

Matchen spelades på baseboll-arena

Zibanejad öppnade matchens målskytte i powerplay i den första perioden, innan han kort därefter fanns med i förarbetet till Artemij Panarins 2–0-mål. Stjärnsvensken stod därefter för mittperiodens enda mål, innan han återigen fanns med i förarbetet till Panarins 4–1-mål och själv stängde matchens målskytte med sitt 5–1-mål i tom målbur.

Nattens match spelades på baseboll-arenan Loan Depot Park i Miami med 36 153 åskådare i publiken.

– De här matcherna är mycket roligare och mycket mer minnesvärda när man vinner, säger Zibanejad.

Florida Panthers – New York Rangers 1–5

Florida: Sam Reinhart (23).

New York: Mika Zibanejad 3 (15), Artemij Panarin 2 (16).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.