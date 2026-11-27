Anton Lundmark stannar i MoDo även kommande säsong.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Förra säsongen vände Anton Lundmark hem till Sverige och skrev på för Timrå IK, där han tidigare gjort en SHL-säsong. Det blev då även en insamling bland supportrarna för att få hem 25-åringen. Under vintern stod han sedan för fem poäng på 23 matcher i SHL. Den här säsongen hamnade han utanför laget och i slutet av september lånade istället MoDo Hockey in honom.

Där har det blivit tre poäng på tolv matcher i Hockeyallsvenskan hittills.

Anton Lundmark stannar i MoDo

Nu väljer även sportchef Henrik Gradin att skriva ett permanent kontrakt med Anton Lundmark. Parterna har enats om ett avtal som sträcker sig till sommaren 2028.

– Anton har varit ett nyttigt tillskott för oss med sin fysiska, uppoffrande spelstil och vi är tacksamma över att vi nu har kunnat skriva kontrakt med honom permanent. Vi ser fram emot hans fortsatta utveckling i MoDo-dressen, säger sportchef Henrik Gradin i ett pressmeddelande .

Tidigare under fredagen presenterade MoDo även Tuukka Tieksola som ett nyförvärv. Laget möter i kväll Almtuna IS på hemmaplan. I den senaste omgången blev det en förlust på bortaplan mot Södertälje SK.