Beskedet: Missar hela försäsongen

Mattias Janmark.

Foto: Jason Franson/AP/The Canadian Press

Mattias Janmark kommer inte att delta på Edmonton Oilers säsongsförberedande träningsläger i september. Via sin hemsida meddelar NHL -klubben att Janmark tillsmmans med Frederik Andersen, Alec Regula och Matt Savoie inte kommer att delta på försäsongslägret. Svensken missar lägret då han fortsätter att återhämta sig från det ingrepp han genomförde förra säsongen.

Janmark avslutade den gångna säsongen på skadelistan efter att ha genomfört en operation som gjorde att han spelade sin sista match för säsongen i slutet av februari. Svensken missade även delar av fjolårets träningsläger, då han ådrog sig en skada som gjorde att han inte gjorde sin säsongsdebut förrän den 10 november.

Sista året på kontraktet

33-åringen spelade 43 matcher för Edmonton förra säsongen och producerade åtta poäng (1+7). Forwarden har spelat i Oilers sedan 2022, då han anslöt till klubben som free agent efter att dessförinnan spenderat en och en halv säsong i Vegas Golden Knights. Utöver Oilers och Golden Knights har Janmark även spelat NHL-hockey för Chicago och Dallas.

Den kommande säsongen är den sista säsongen på det treårsavtal med en lönetaksträff på 1,45 miljoner dollar som Janmark skrev med Edmonton sommaren 2024.